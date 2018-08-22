روحاني يهنئ زعماء العالم الاسلامي بعيد الأضحي المبارك

طهران/ 21 آب/ اغسطس- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني في رسائل منفصلة زعماء العالم الاسلامي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وعبر الرئيس روحاني في رسائله عن امله بان يتمكن المسلمون من خلال الاقتداء بالصفات السامية والاخلاق الحسنة للانبياء من التغلب علي العنف والتطرف.
واعرب رئيس الجمهورية عن امله في أن يستطيع المسلمون التعريف بالاسلام الحقيقي القائم علي الرحمة والعدالة الي العالم وان يعمل ابناء الأمة الاسلامية علي تعزيز وحدتهم وتماسكهم من خلال الاعتصام بالعروة الوثقي ليزيلوا بذلك كل أسباب الفرقة والخلاف.
ودعا الرئيس حسن روحاني في ختام رسالته الباري عزوجل أن يسدد خطي المسلمين ويقوي أواصر المحبة والأخاء في ما بينهم متمنيا السلامة والسعادة والامن والرخاء والعزة والازدهار لجميع الحكومات والشعوب المسلمة.
انتهي**س.ر



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روحاني يهنئ زعماء العالم الاسلامي بعيد الأضحي المبارك

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