مسؤول روسي: شبه جزيرة القرم تدرس امكانية التعاون مع ايران

ونقلت صحيفة ' إزفيستيا' عن مرادوف، قوله: إن هذا الخط سيكون أقصر الطرق وأكثرها اقتصادية، مضيفا أن طرق السيارات والسكك الحديدية سيتم تحديثها أيضا بفضل افتتاح جسر القرم.

وأضاف مرادوف: أن' التجارة ستصبح أكثر سهولة مع إطلاق شبكة اتصالات السكك الحديدية'، مشيرا إلي أن الطريق المخطط لعبور القطارات يبدا من القرم الي شمال القوقاز وأذربيجان ومن ثم إلي إيران'.

ويُشار إلي أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلي روسيا، بعد الاستفتاء الذي جري فيهما في 16 آذار/ مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من أوكرانيا، والانضمام إلي روسيا.

انتهي**س.ر

