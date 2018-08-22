برلين: لابد ان تتمتع اوروبا بنظام مالي مستقل للحفاظ علي الاتفاق النووي

طهران/ 21 آذار/ اغسطس- قال وزير الخارجية الالماني ان تكوين نظام دفع مالي اوروبي مستقل عن اميركا كفيل بالحفاظ علي الاتفاق النووي.

وقال هايكو ماس في تصريحات نشرتها صحيفة 'هندلس بلات' ان تكوين هذا النظام بات ضروريا لتعزيز استقلال اوروبا.
واوضح ان الابقاء علي الاتفاق النووي افضل بكثير من وقوع ازمة تهدد الشرق الاوسط برمته.
انتهي**س.ر



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برلين: لابد ان تتمتع اوروبا بنظام مالي مستقل للحفاظ علي الاتفاق النووي

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