برونزيتان تضافان الي حصاد المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية

وقد تقلد المصارع مهرداد مرداني برونزية الألعاب الآسيوية بعد هزيمة خصمه الأوزبكي 'اسلام جان بهرام أوف' بنتيجة 8-0 خلال منافسات التأهل، فيما تمكن محمدرضا غرايي في وزن 67 كغم من هزيمة خصمه التايواني 'يانغ هونغ' بنتيجة 11-0 خلال المنافسات ذاتها ليتحف المنتخب الإيراني ببرونزية أخري من آسياد 2018 .

وتمكن مرداني اليوم الثلاثاء، خلال الجولة الأولي من المنافسات من الفوز علي خصمه الحائز علي برونزية العالم، الكوري الجنوبي 'كيم سيونغ هاك' بنتيجة 7-3.

وخلال الجولة الثانية، خسر أمام منافسه الياباني 'شينيبو أوتا' صاحب الميدالية الفضية من الألعاب الأولمبية بنتيجة 0-9 بينما فاز علي نظيره الاندونيسي 'حسن سيديك' بذات النتيجة ليتأهل الي مرحلة التصنيف النهائي.

كما تمكن محمدرضا غرايي للوزن 67 كلغم من الفوز علي خصمه السوري 'حسن عبدالكريم' خلال الجولة الأولي من المنافسات، بنتيجة 11-2 ووجه في المرحلة الثانية من المنافسات ضربة قاضية الي منافسه الأوزبكي 'المورات تاسمرادوف' الحائز علي برونزية العالم والألعاب الأولمبية بنتيجة 9-8 ليتأهل الي مرحلة النصف-النهائي.

وخلال هذه المرحلة، تمكن من هزيمة منافسه الكازاخي 'آلمات كبيسبايوف' صاحب الميداليتين الفضية والبرونزية العالميتين، بنتيجة 9-0 كي يتأهل بذلك الي مرحلة التصنيف النهائي.

إنتهي**أ م د**س.ر

