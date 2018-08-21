آسياد 2018؛

برونزيتان تضافان الي حصاد المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية

جاكرتا/21 آب/أغسطس/إرنا- أحرز المصارعان 'مهرداد مرداني' و'محمدرضا غرايي' للوزنين 60 كلغم و67 كلغم، من أعضاء المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ميداليتين برونزيتين في الألعاب الآسيوية 'آسياد 2018' المقامة في اندونيسيا.

وقد تقلد المصارع مهرداد مرداني برونزية الألعاب الآسيوية بعد هزيمة خصمه الأوزبكي 'اسلام جان بهرام أوف' بنتيجة 8-0 خلال منافسات التأهل، فيما تمكن محمدرضا غرايي في وزن 67 كغم من هزيمة خصمه التايواني 'يانغ هونغ' بنتيجة 11-0 خلال المنافسات ذاتها ليتحف المنتخب الإيراني ببرونزية أخري من آسياد 2018 .
وتمكن مرداني اليوم الثلاثاء، خلال الجولة الأولي من المنافسات من الفوز علي خصمه الحائز علي برونزية العالم، الكوري الجنوبي 'كيم سيونغ هاك' بنتيجة 7-3.
وخلال الجولة الثانية، خسر أمام منافسه الياباني 'شينيبو أوتا' صاحب الميدالية الفضية من الألعاب الأولمبية بنتيجة 0-9 بينما فاز علي نظيره الاندونيسي 'حسن سيديك' بذات النتيجة ليتأهل الي مرحلة التصنيف النهائي.
كما تمكن محمدرضا غرايي للوزن 67 كلغم من الفوز علي خصمه السوري 'حسن عبدالكريم' خلال الجولة الأولي من المنافسات، بنتيجة 11-2 ووجه في المرحلة الثانية من المنافسات ضربة قاضية الي منافسه الأوزبكي 'المورات تاسمرادوف' الحائز علي برونزية العالم والألعاب الأولمبية بنتيجة 9-8 ليتأهل الي مرحلة النصف-النهائي.
وخلال هذه المرحلة، تمكن من هزيمة منافسه الكازاخي 'آلمات كبيسبايوف' صاحب الميداليتين الفضية والبرونزية العالميتين، بنتيجة 9-0 كي يتأهل بذلك الي مرحلة التصنيف النهائي.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

ورزش

آسياد 2018

المنتخب الإيراني

المصارعة الرومانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برونزيتان تضافان الي حصاد المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية

معظم المشاهدات

تحليق اولي مقاتلة ايرانية تحمل تسمية «كوثر»

تحليق اولي مقاتلة ايرانية تحمل تسمية «كوثر»

روحانی: الشعب الإیرانی یتعاطی ویتعامل مع العالم

روحانی: الشعب الإیرانی یتعاطی ویتعامل مع العالم

جماعة علماء العراق تجدد موقفها الداعم لايران

جماعة علماء العراق تجدد موقفها الداعم لايران

مستشار رئاسي عراقي: معصوم سيدعو البرلمان الجديد الي الانعقاد بعد عيد الاضحي

مستشار رئاسي عراقي: معصوم سيدعو البرلمان الجديد الي الانعقاد بعد عيد الاضحي

الإتفاق النووي سيستمر حتي دون تواجد الولايات المتحدة

ظريف في لقاء مع قناة سي ان ان:

الإتفاق النووي سيستمر حتي دون تواجد الولايات المتحدة

أحدث الأخبار

برونزيتان تضافان الي حصاد المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية

آسياد 2018؛

برونزيتان تضافان الي حصاد المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية

لا یمكن البحث عن جثث ضحایا ناقلة النفط سانشی

حسب رأی الخبراء الدولیین والمحلیین :

لا یمكن البحث عن جثث ضحایا ناقلة النفط سانشی

النائب عن الآثوريين في البرلمان يهنئ قائد الثورة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك

النائب عن الآثوريين في البرلمان يهنئ قائد الثورة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك

مساعد رئيس اللجنة الاولمبية العالمية يتعهد بإعادة عضوية ايران في هذه المنظمة

خلال اللقاء مع رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية؛

مساعد رئيس اللجنة الاولمبية العالمية يتعهد بإعادة عضوية ايران في هذه المنظمة

روحاني يرعي مراسم إحياء الذکري السنوية للصناعات الدفاعية

روحاني يرعي مراسم إحياء الذکري السنوية للصناعات الدفاعية

موضوعات مرتبط