لا یمكن البحث عن جثث ضحایا ناقلة النفط سانشی

وافادت الشركة الوطنیة الایرانیة لناقلات النفط، ان فریق الغوص عزا اسباب انعدام امكانیة البحث عن جثث الضحایا، الي الظروف المناخیة فی تلك المنطقة وعمق المیاه التی تصل الي 115 مترا، والظروف الحالیة للسفینة والناجمة عن السخونة العالیة التی بلغت الـ 900 درجة علي مقیاس سانتیغراد اثر حادث الحریق فیها؛ مما ادي الي اعاقة عملیات الغوص للبحث عن جثث الضحایا فی هذا الحادث.

وبحسب الشركة الوطنیة ایضا، یضم الفریق الاستشاری المعنی بعملیات الغوص، عددا من الشركات المحلیة (الایرانیة) الشهیرة، الي جانب شركات اجنبیة متخصصة فی مجالات الغوص البحری.

یذكر ان ناقلة النفط الایرانیة 'سانتشی'، تعرضت فی تاریخ 6 كانون الثانی / ینایر 2017 لحادث حریق استمر 8 ایام ومن ثم غرقت جراء اصطدامها بسفینة شحن صینیة فی بحر الصین الجنوبی الشرقی؛ ما أدی الی مقتل جمیع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ایرانیا و2 من الجنسیة البنغلادیشیة).

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