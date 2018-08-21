خلال اللقاء مع رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية؛

مساعد رئيس اللجنة الاولمبية العالمية يتعهد بإعادة عضوية ايران في هذه المنظمة

جاكرتا / 21 اب / اغسطس / ارنا – اكد مساعد رئيس اللجنة الاولمبية العالمية (IOC)، رئيس الاتحاد العالمي لرياضة الووشو 'يوزاي تشينغ' استعداده لمتابعة الاجراءات بهدف استعادة عضوية ايران في اللجنة التنفيذية لهذه المنظمة الدولية الرياضية.

وفي لقائه اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية 'سيد رضا صالحي اميري' علي هامش مسابقات الالعاب الاسيوية (اسياد 2018) في جاكرتا، قال تشينغ ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة كبيرة وفاعلة علي الصعيد الرياضي في اسيا والعالم؛ بما يؤكد ضرورة حصولها علي هذه العضوية.
ودعا تشينغ ايضا، المسؤولين الجدد في اللجنة الاولمبية الوطنية الي تكريس جهودهم لدعم رياضة الووشو في ايران 'التي تشكل اليوم واحدة من اقوي دول العالم في هذا المجال'.
من جانب اخر، دعا صالحي اميري في هذا اللقاء الي تعزيز التعاون بين اللجنة الاولمبية الدولية، والاتحاد العالمي لرياضة الووشو مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
علما ان الفريق الايراني الموفد الي الالعاب الاسيوية 'اسياد 2018' المقامة حاليا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا يضم 380 رجلا و98 امراة؛ ويشارك في 42 مادة رياضية ضمن هذه المنافسات الاسيوية.
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مساعد رئيس اللجنة الاولمبية العالمية يتعهد بإعادة عضوية ايران في هذه المنظمة

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