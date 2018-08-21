مليار دولار قيمة صادرات كيان العدو السنوية إلي الدول الخليجية

وبحسب تحليل قام به المعهد لعام 2016 فإن 'قيمة المنتجات الإسرائيلية المصدّرة إلي الدول الأعضاء في مجلس التعاون وهي البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات، تتعدي الصادرات الإسرائيلية إلي الدول الحليفة والاقتصادات العملاقة كروسيا واليابان'.

ويؤكد المعهد أن حجم صادرات كيان العدو الإسرائيلي لهذه الدول قد يزداد عدّة أضعاف في حال إقامة علاقات رسمية معلنة مع 'تل أبيب'.

وذكر موقع 'i24NEWS' الصهيوني أنه 'علي الرغم من غياب علاقات رسمية بين إسرائيل والدول الخليجية، فقد ظهرت بوادر تطبيع تعكس السعي للتعاون في مجالات في مواجهة العدو المشترك إيران'، (وفق وصفه).

وكان الموقع الصهيوني كشف قبل شهرين عن أن البحرين ماضية في تطبيع علاقاتها مع كيان العدو، ناقلاً عن مسؤول في البحرين قوله إنّ الأخيرة ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع 'إسرائيل'.

انتهي**2054**س.ر

