حجم الطاقات المتجددة للبلاد سيصل 1100 ميغاواط هذا العام

طهران/21اب/اغسطس- قال رئيس موسسة الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية محمد صادق زاده ان حجم انتاج الطاقات المتجددة يبلغ حاليا640 ميغاواطا مضيفا ان ان هذا الحجم سيصل الي 1100 ميغاواط بتدشين المحطات التي يجري انشاءها حاليا بطاقة 450 ميغاواطا.

واضاف صادق زاده اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي انه وفقا لقرار مجلس الشوري الاسلامي فان حجم المحطات المتجددة سيبلغ خمسة الاف ميغاواط بنهاية الخطة التنموية السادسة.
وردا علي مايتردد حول تجميد نشاطات شركة 'كوركس' الاستثمارية البريطانية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة في ايران بما في ذلك انشاء محطة للطاقة الشمسية قال صادق زاده انه لم يصلنا اي طلب من هذه الشركة للاستثمار في الطاقات المتجددة في البلاد.
واعتبر هذه المزاعم بانها شيطنة سياسية وقال ان كافه الامور المتعلقة بالطاقات المتجددة تجري في موسسة الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية وليس لدينا معلومات لهذا الاستثمار.
وقال مخاطبا الشركة البريطانية 'انكم لم تدخلوا الي ايران من الاساس كي تريدوا الخروج منها حاليا'.
وكان كبير المدراء التنفيذيين للشركة البريطانية قال في رسالة الكترونية الي وكالة رويترز للانباء انه عقب فرض الحظر الاميركي ضد ايران فاننا قررنا تجميد كافة نشاطاتنا في هذا البلد بما في ذلك مشروع انتاج 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

الطاقات المتجددة

انشاء المحطات

ايران

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حجم الطاقات المتجددة للبلاد سيصل 1100 ميغاواط هذا العام

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