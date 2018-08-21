حجم الطاقات المتجددة للبلاد سيصل 1100 ميغاواط هذا العام

واضاف صادق زاده اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي انه وفقا لقرار مجلس الشوري الاسلامي فان حجم المحطات المتجددة سيبلغ خمسة الاف ميغاواط بنهاية الخطة التنموية السادسة.

وردا علي مايتردد حول تجميد نشاطات شركة 'كوركس' الاستثمارية البريطانية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة في ايران بما في ذلك انشاء محطة للطاقة الشمسية قال صادق زاده انه لم يصلنا اي طلب من هذه الشركة للاستثمار في الطاقات المتجددة في البلاد.

واعتبر هذه المزاعم بانها شيطنة سياسية وقال ان كافه الامور المتعلقة بالطاقات المتجددة تجري في موسسة الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية وليس لدينا معلومات لهذا الاستثمار.

وقال مخاطبا الشركة البريطانية 'انكم لم تدخلوا الي ايران من الاساس كي تريدوا الخروج منها حاليا'.

وكان كبير المدراء التنفيذيين للشركة البريطانية قال في رسالة الكترونية الي وكالة رويترز للانباء انه عقب فرض الحظر الاميركي ضد ايران فاننا قررنا تجميد كافة نشاطاتنا في هذا البلد بما في ذلك مشروع انتاج 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .

انتهي**2018**س.ر

