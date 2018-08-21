جهانغيري يهنئ نظرائه المسلمين بحلول عيد الأضحي المبارك

طهران/21 آب/أغسطس/إرنا- هنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري'، في رسائل منفصلة بعث بها اليوم الثلاثاء، نظرائه المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

ووصف جهانغيري خلال رسالات التهنئته، عيد الأضحي المبارك بأنه بمثل 'تجسيدا لأعظم التضحيات وتلبية لأوامر الخالق المتعال' مهنئا كافة مسلمي العالم بهذا العيد.
كما أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال هذه الرسالة عن أمله بتحقيق التقدم في مسار التقرب الي الله سبحانه وتعالي في ظل النور المنبثق من هذا العيد العظيم والتمسك بالتعاليم السامية للأنبياء والأولياء الصالحين، وتعزيز التضامن والإنسجام بين الأمة الإسلامية في مكافحة العنف والتطرف ونكث العهود من جانب المتغطرسين معبرا عن تمنياته بأن يعم السلام والهدوء والصداقة والتعاطف كافة الدول الاسلامية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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جهانغيري يهنئ نظرائه المسلمين بحلول عيد الأضحي المبارك

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