مصدر مسؤول: مازندران مثال حی لتطویر العلاقات بین إیران وروسیا

وأضاف إسلامی، خلال لقائه محافظ مدینة فولغوغراد الروسیة الیوم الثلاثاء، فی مدینة ساری (مركز محافظة مازندران): ان تطویر العلاقات بین إیران وروسیا 'قرار وطنی' تم إتخاذه بصورة مشتركة من قبل رئیسی جمهوریة البلدین والیوم قد تجلي هذا القرار علي صعید العلاقات بین محافظتی مازندران الإیرانیة وفولغوغراد الروسیة.

ووصف محافظ مازندران، علاقات طهران- موسكو بأنها 'ستراتیجیة' قائلا 'یتبني الیوم قادة البلدین ستراتیجیات تعاون قائمة علي الواقع حیث أثبتت إیران وروسیا خلال السنوات الخمس الأخیرة بأنهما قادرتان علي أداء دور مصیری فی المنطقة والعالم عبر تعزیز التعاون الستراتیجی الثنائی بینهما'.

وتطرق إسلامی الي موقف البلدین من عالم أحادی القطب مؤكدا، لیعلم العالم بأن عملیة خلق عالم أحادی القطب ستنهار عبر تعزیز التعاون بین هذین البلدین المطلین علي بحر قزوین؛ بحر السلام والصداقة.

واعتبر إسلامی النفط والغاز والبتروكیماویات من مجالات التعاون الأخري المتوفرة أمام بلدان بحر قزوین مؤكدا، ان أكبر محطة للنفط وأكثرها تطورا فی بحر قزوین، تقع شمالی إیران فی محافظة مازندران، التی تبلغ طاقتها لعملیات مقایضة النفط 500 ألف برمیل یومیا.

بدوره، اكد محافظ فولغوغراد 'اندریه ایوانوویتش بوتشاروف'، اهمیة لقائه مع محمد إسلامی، مشیرا بذلك الي حرص البلدین علي ازالة كافة العقبات الموجودة أمام تطویر العلاقات الثنائیة.

واعتبر بوتشاروف العلاقات الإقتصادیة بین مازندران وفولغوغراد بانها ترتكز علي الموانئ المتطورة فی هاتین المحافظتین.

كما أعلن عن إقامة إجتماع رؤساء برلمانی روسیا وإیران فی نهایات أیلول/سبتمبر المقبل فی فولغوغراد مضیفا، ان أعضاء حكومة روسیا الإتحادیة وإیران سیحضرون هذا الإجتماع بهدف مناقشة القضایا والمشاكل المعنیة بتطویر العلاقات بین مازندران وفولغوغراد.

علما بأن وفدا یتكون من 40 شخصا من فولغوغراد یترأسه المحافظ اندریه ایوانوویتش بوتشاروف، وصل صباح الیوم الثلاثاء الي محافظة مازندران.

ومن أهم أهداف هذه الزیارة المكثفة للوفد الروسی التی استغرقت یوما واحدا، هو التوقیع علي مذكرة تفاهم للتعاون بین المحافظتین.

إنتهی**أ م د**س.ر

