بدء عملية تفويج الحجاج الايرانيين من عرفات الي مشعر ومني

طهران / 21 اب / اغسطس / ارنا – اعلن مدير عام ادارة الموارد البشرية في مؤسسة الحج والزيارة الايرانية 'سجاد جوكار' عن انطلاق عملية تفويج الحجاج الايرانيين من صحراء عرفات الي مشعر ومني.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اشار جوكار الي اقامة نحو 86 الف حاج ايراني في صحراء عرفات خلال مناسك الجج لهذا العام؛ معربا عن ارتياحه من توفر الامكانات والظروف المناسبة لهؤلاء الزوار دون وقوع اي حادث يذكر.
وقال المسؤول في مؤسسة الحج والزيارة الايرانية ان سيارات نقل الحجاج الايرانيين مستعدة حاليا للبدء في عملية تفويج هؤلاء الحجيج من عرفات الي مشعر ومني، وذلك وفقا للتوقيت المحدد في هذا الخصوص.
علما ان ما يقرب عن 86 الف زائر ايراني اتجهوا الي الديار المقدسة في مكة المشرفة ومدينة المنورة لاداء مناسك حج التمتع في هذا العام.
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بدء عملية تفويج الحجاج الايرانيين من عرفات الي مشعر ومني

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بدء عملية تفويج الحجاج الايرانيين من عرفات الي مشعر ومني

بدء عملية تفويج الحجاج الايرانيين من عرفات الي مشعر ومني

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