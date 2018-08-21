خلال الاجتماع الاقتصادي المشترك في مازندران؛

رجال اعمال روس يؤكدون رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

ساري / 21 اب / اغسطس / ارنا – اكد رجال اعمال وتجار من اهالي محافظة فولغوغراد الروسية، رغبتهم في تنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة مازندران (شمال ايران).

جاء ذلك خلال الاجتماع الاقتصادي والتجاري المشترك الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مدينة ساري (مركز محافظة مازندران).
واعلن رئيس غرفة تجارة فولغوغراد 'كاشنكو فلاديمير'، خلال هذا الاجتماع، عن استعداد التجار الروس للتعاون التجاري مع نظرائهم الايرانيين في محافظة مازندران وتعزيز عمليات التصدير والاستيراد بين المحافطتين الايرانية والروسية .
ونوه فلاديمير الي حضور عدد كبير من رجال الاعمال والتجار في الوفد الاقتصادي الروسي الزائر بهدف اجراء مباحثات مع الجانب الايراني في محافظة مازندران لازالة العقبات من مسار التعاون الثنائي.
كما اشار الي الطاقات التنموية الوفيرة التي يتمتع بها الجانبان الايراني والروسي؛ داعيا الي تجنيد هذه الطاقات في سياق النهوض بمستوي التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ونوه رئيس غرفة تجارة فولغوغراد الي استعداد التجار ورجال الاعمال الروس لشراء المنتجات الاقتصادية في محافظة مازندران؛ مؤكدا ان غرفتي تجارة فولغوغراد ومازندران تساندان رجال الاعمال والتجار في كلا البلدين.
واكد فلاديمير استعداد بلاده علي تاسيس شركات اقتصادية مشتركة مع الجانب الايراني؛ متطلعا الي زيادة حجم التبادل التجاري بين المحافظتين الروسية والايرانية.
بدوره، نوّه رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية – الروسية 'هادي تيز هوش'، بالاجراءات الكثيرة لدي هذه المؤسسة والهادفة الي تعزيز العلاقات التجارية بين ايران وروسيا.
ودعا تيزهوش الي تدعيم دور اصحاب القطاع الخاص في كل من ايران وروسيا للنهوض بمستوي التعاون الاقتصادي الثنائي؛ مؤكدا ان الموافقة علي عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية في اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي وتنفيذه هذا القرار يسهم في خفض نسبة الرسوم المترتبة علي تواجد الشركات التجارية ورجال الاعمال الايرانيين في روسيا واربعة بلدان اخري من اعضاء الاتحاد الاورواسيوي.
الي ذلك، اكد رئيس غرفة تجارة مازندران 'عبد الله مهاجر'، خلال الاجتماع الاقتصادي المشترك مع الجانب الروسي، وجود طاقات مشتركة والخاصة في محافظتي مازندران وفولغوغراد.
وقال مهاجر ان المحافظات الشمالية الايرانية مستعدة علي تلبية المطالب الاقتصادية للمحافظات الجنوبية الروسية؛ مبينا ان هناك جهودا بذلت خلال الاعوام الثلاث الاخيرة بهدف ترسيخ التعاون الاقتصادي مع هذه المحافظات، ومتطلعا الي تحقيق الاهداف المنشودة في هذا الاطار.
وفي معرض الاشارة الي العقبات الناجمة عن التحويلات المالية بين الجانبين، اقترح المسؤول التجاري الايراني علي انتهاج اسلوب المقايضة في مجال التعاون التجاري لحل هذه العقبات.
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رجال اعمال روس يؤكدون رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

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