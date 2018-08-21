ايران فعالة في احلال الامن والسلام الدوليين

واضافت 'ماريا دوتسنكو' اليوم الثلاثاء علي هامش افتتاح معرض الصور للتعاون المشترك بين ايران والامم المتحدة في زاهدان (جنوب شرق) ان 'العالم خال من العنف والتطرف' هو احد مقترحات ايران في مجال احلال الامن والسلام الدوليين والذي طرحه الرئيس الايراني حسن روحاني ولقي مساندة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وقالت ان إيران كانت ولا زالت دوما تتعاون مع الأمم المتحدة وهي حريصه علي استضافه العديد من المكاتب التابعة لهذه المنظمة الدوليه وتم في هذا السياق إفتتاح 18 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في إيران لحد الآن'.

وصرحت، ان إيران تعد من الدول الأوائل التي تقدمت بطلب للأمم المتحدة لافتتاح مكتب لها، حيث باشر مكتب الأمم المتحدة أعماله في ايران عام 1950.

وأشارت دوتسنكو الي المعرض المشترك للصور والوثائق التاريخية للتعاون بين الأمم المتحدة وإيران مضيفة، ان هذا المعرض أقيم علي أساس مبادرة من وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) ومساهمتها بالتعاون مع مركز المعلومات لمكتب الأمم المتحدة في طهران ومركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي بوزارة الخارجية الإيرانية ودائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في محافظة سيستان وبلوجستان.

وقالت ايضا ان الصور المعروضة تبين الثقافة والحضارة وكذلك الدور الذي لعبته الجمهورية الاسلامية خلال العقود الاربعة الماضية وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة في احلال السلام في شتي انحاء العالم .

وبينت ان المعرض يصور التعاون بين ايران ومنظمة الامم المتحدة والذي يمتد ل73 سنة وفيه اكثر من 70 صورة ووثيقة احضرت من ارشيف المنظمة الدوليه ووزارة الخارجية الايرانية ووكالة انباء الجمهورية الاسلامية.

يذكر ان معرض الصور والوثائق التاريخية للتعاون المشترك بين ايران والامم المتحدة افتتح اليوم الثلاثاء في مدينة زاهدان نظمته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء مكتب محافظة سيستان وبلوجستان وبالتعاون مع المكتب الاقليمي للامم المتحدة في طهران و دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في المحافظة.

وحضرت مراسم الافتتاح السيدة ماريا دوتسنكو مديرة المكتب الاقليمي للامم المتحدة في طهران ومساعد محافظ سيستان وبلوجستان وعدد من مسؤولي المحافظة.

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