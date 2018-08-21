إقامة ملتقي التعاون العلمي بين إيران والعراق وسوريا في مشهد

واضاف الدكتور 'قدير رجب زاده' للصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من الملتقي الذي يقام بحضور 250 من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات في العراق وسوريا و 100 من العلماء والأساتذة ورؤساء الجامعات في إيران، لزيادة التعاطي العلمي والمعرفي بين الدول الثلاث وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال الأغذية والزراعة والبيئة.

وقال إنه تم تقديم 470 مقالة داخلية وخارجية حتي الآن ، 250 منها من علماء وأساتذة محليين و 170 مقالة من علماء عراقيين وسوريين. يتم تقديم 18 ورقة منها كمحاضرات، و البقية علي شكل ملصق خلال يومين من اقامة الملتقي.

وأضاف رئيس مؤسسة ابحاث العلوم وصناعة الأغذية، أنه بالإضافة إلي تقديم مختلف القضايا في مجالات الزراعة والبيئة والصناعات الغذائية وتبادل الأفكار والخبرات، فانه سيتم ايضا تقديم الحلول للمشاكل البيئية .

انتهي** 2344

