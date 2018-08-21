الجيش اليمني يعلن اسقاط طائرتين مسيّرتين للتحالف السعودي

وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع 'المسيرة' الاخباري، اليوم، ان 'قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف للعدوان والمرتزقة شرقي جبل الدود بجبهة جيزان'؛ مؤكدا مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون خلال هذه العملية.

وأشار المصدر نفسه، إلي أن 'مرتزقة الجيش السعودي فشلوا في تحقيق أي تقدم شرقي جبل الدود وخلفوا ورائهم جثث قتلاهم قبل فرارهم'.

علي صعيد اخر، نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، عملية هجومية علي مواقع قوات التحالف السعودي شرقي منطقة 'التحيتا' بالساحل الغربي لليمن، وكبدوهم خسائر جسيمة في الارواح والمعدات؛ وذلك حسب ما افاده مصدر عسكري يمني لموقع 'المسيرة'.

وأكد المصدر 'مصرع وجرح العديد من المرتزقة في هذا الهجوم الذي سبقه تمشيط مدفعي علي مواقعهم شرقي التحيتا'.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا، أمس الاثنين، من قتل 7 عناصر من القوات السعودية بينهم 3 برصاص القناصة في جبهتي 'الفازة' و'الجبلية' بالساحل الغربي، بالإضافة إلي إعطاب طقم بقناصة الجيش واللجان واستهداف تجمع لهم بقذيفة 'بي 10' بذات الجبهتين كما تم إعطاب طقم لهذه القوات في منطقة الجبلية.

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