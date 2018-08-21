ليقاوم المجتمع الدولي البلطجة الأمريكية

وأضاف 'رودرونيل غوش'، رئيس تحرير 'تاميز او إينديا' الهندية ، في حديث مع إرنا حول سياسات الاستقواء الأمريكية علي المستوي الدولي: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أضعفت الولايات المتحدة علي مستوي العالم من خلال انسحابه من الاتفاق النووي من جانب واحد.

وقال إن هذا الأمر لم يؤدي الي اهدار كرامة أميركا فحسب وإستصال مصداقيتها علي الساحة الدولية، بل ثبت للعالم كله ان عدم امتثال بعض الدول لسياسات اميركا، له تداعيات وخيمة عليها.

واشار المحلل الهندي إلي أن الولايات المتحدة قد هددت فعليا دولا أخري بعواقب وخيمة إذا لم تتبع سياستها ضد إيران، الأمر الذي يستلزم وحدة المجتمع الدولي في مواجهة غطرسة ترامب.

ووصف، فرض الحظر الأمريكي علي إيران مرة اخري بالاجراء غير القانوني و المؤسف، قائلا إن الاتفاقية النووية الإيرانية هي المعاهدة الوحيدة الفعالة لعدم الانتشار النووي نتيجة امتثال إيران الكامل لأحكام هذه الاتفاقية، لهذا فان إعادة فرض الحظر الأمريكي علي إيران بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، أمر غير قانوني ومؤسف حقا. موضحا بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكدت مرارا وتكرارا امتثال ايران للاتفاقية لذا فانه لايمكن تبرير انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.

انتهي** 2344

