افتتاح معرض مشترك للصور الفوتوغرافیة بین ایران والامم المتحدة شرقی البلاد

زاهدان/21اب/اغسطس/ارنا- بدات الیوم الثلاثاء اعمال معرض الصور الفوتوغرافیة والوثائق التاریخیة بتعاون مشترك بین وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) مكتب محافظة سیستان وبلوجستان، ومكتب التمثیل الاقلیمی للامم المتحدة فی طهران وایضا دائرة الثقافة والارشاد الاسلامی لدي هذه المحافظة الشرقیة.

وحضرت مراسم الافتتاح السیدة ماریا دوتسنكومدیرة المكتب الاقلیمی للامم المتحدة فی طهران، ومساعد محافظ سیستان وبلوجستان وعدد من مسؤولی المحافظة.
وتكمن اهداف هذا المعرض فی التعریف بمشاركة وحضور ایران علي صعید المنظمات الدولیة؛ بوصفها بلدا منادیا للسلام منذ تأسیس المنظمة الدولیة.
ویضم المعرض صورا و وثائق تاریخیة حول التعاون القائم بین ایران ومنظمة الامم المتحدة طوال سبعة عقود من تاریخ انشاء المنظمة الدولیة؛ وقد تم اختیار هذه الصور الوثائقیة من قبل مركز الامم المتحدة للمعلومات ومركز الوثائق والتاریخ الدبلوماسی بوزارة الخارجیة الایرانیة وتعاون وكالة 'ارنا'.
ویمكن لرواد المعرض مشاهدة صور تاریخیة تتعلق بابرام ایران لمیثاق الامم المتحدة و الزیارات الرسمیة ل 7 أمناء عامین للامم المتحدة لایران وكذلك بعض الوثائق والصور التی تتعلق بمشاریع قامت بها المنظمة الدولیة فی ایران.
انتهي**م م / ح ع**



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معرض الصور

افتتاح معرض مشترك للصور الفوتوغرافیة بین ایران والامم المتحدة شرقی البلاد

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