تدهور الحالة الصحية لطفل ايراني في مخيم ناورو

ونقلت الصحف الاسترالية عن أيان رينتول المتحدث باسم الإئتلاف لدعم اللاجئين أنّ هذا الطفل الايراني امتنع منذ اسبوعين عن تناول الطعام بحيث تأزّمت حالته الجسمية ونُقل إثرها الي مركز علاجي دولي في ناورو.

كما أعلنت هذه الصحف أنّ الأطباء يسعون عبر حقنه بالسوائل والأمصال لإعادة حيوية جسمه واستقرار حالته الصحية.

وقال رينتول: إنّ المشاكل والأمراض النفسية التي يعاني منها هذا الطفل هي السبب في إضرابه عن الطعام أهمها إصابته بالإكتئاب رغم صغر سنه.

وافادت الصحف الاسترالية بإمتناع عناصر الأمن الحدودي عن نقل هذا الطفل المصاب الي مركز علاجي داخل استراليا من مخيم ناورو رغم تدهور حالته الصحية وتراجع وزنه الي 36 كيلوغراماً.

وكان اللاجئ الايراني عباس خزائي قد توفي إثر تدهور حالته الصحية في احد مخيمات المهاجرين غير الشرعيين بسبب إهمال الحكومة الاسترالية في توفير الظروف العلاجية له.

انتهي** ع ج** 1718

