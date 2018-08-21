مسؤول برلماني يعلن عن اجتماع مرتقب علي مستوي خبراء الخارجية لمناقشة اتفاقية بحر قزوين

واشار حسين زادة في تصريح له اليوم الثلاثاء الي تصريحات وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية أمس الاثنين، حول الاتفاقية؛ مبينا انه تقرر خلال هذا الاجتماع عقد اجتماع اخر علي مستوي الخبراء لاستعراض كافة جوانب هذه المفاوضات.

ونوّه الي ان وزير الخارجية قدّم خلال اجتماع امس بعض الايضاحات حول القضايا العامة الخاصة بالاتفاقية؛ مضيفا ان هناك ضرورة للحصول علي معلومات بشأن تفاصيل القرارات التي تمخضت عن تلك المفاوضات.

وقال نائب رئيس تكتل الأمل النيابي ان اجتماع الخبراء المرتقب عقده في مجلس الشوري الاسلامي، سيضم عددا من المسؤولين الاخصائيين وخبراء في شؤون بحر قزوين وسيتم خلاله مناقشة وتقييم تفاصيل الاتفاقية الموقعة والمفاوضات التي جرت بين الدول المتشاطئة الخمس.

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