تدبير وبصيرة الشعب يكفلان ديمومة الثورة في ذكراها الاربعين

واعتبر صالحي اليوم الثلاثاء وخلال الاجتماع الثاني لفريق عمل اللجنة المنظمة لمراسم احياء الذكري الاربعين لانتصار الثورة اعتبر التهديدات الفارغة التي يطلقها الاعداء بانها اضغاث احلام .

وقال ان المحطة الاربعين للثورة هي فرصة للحركة نحو الامام بقوة وثبات و فاعلية اكبر وذلك بالاستعانة والاستفادة من ما يملكه البلد من امكانيات .

ووصف الوزير الثورة الاسلامية بانها بحر و محيط لا متناهي وقال : يجب علينا ان لانري الثورة كنهر جار بل يجب ان نكون في المحيط لنخلد .

واشار الي الاطفال واليافعين والشباب وانهم لم يشاهدوا ايام انتصارالثورة وقال يجب علينا شرح ما حدث في تلك الفترة بلغتهم وباساليب جديدة .

واضاف انه يجب علينا تبيان منجزات الثورة برؤيتين احدها لغة الارقام وهي ضرورية والاخري علي مستوي اعلي وهي محطة تجديد قوه الثورة الاسلامية مشيرا الي تخرصات وتهديدات الاعداء ضد الثورة الاسلامية مؤكدا علي المشاركة الفاعلة والقوية في هذه الظروف وانها ستزود الثورة بطاقة جديدة.

وبين ان الوحدة والاتحاد والتلاحم بين ابناء ومختلف شرائح الشعب هي مبادئ الثورة واساسها فيجب علينا تقويتها في جميع المجالات وان نستقبل العقد الخامس للثورة بطاقة جديدة مبنية علي تلك المبادئ الثابته .

وبين صالحي ان ارتقاء الاعتماد المتبادل بين الشعب والمسؤولين هو سر بقاء الثورة لذلك يجب العمل علي تقوية هذا الجانب عن طريق ايجاد سبل للتواصل المباشر بينهم وفي النهاية الاستجابة لمطالبهم.

واكد علي محاربة الفساد الاقتصادي والاداري وقال ان قائد الثورة هو من يؤكد دائما علي ان الفساد آفة الانظمة الشعبية لذا حتي الانظمة الدكتاتورية اذا وجد فيها الفساد فستنهار قطعا بعد مدة زمنية معينة وان نظامنا الاسلامي هو قائم علي ارادة الشعب الذي يعتقد ان الفساد هو من يزلزل النظام الحاكم.

واشار الي الحرب النفسية التي يمارسها اعداء الثورة وقال انه يجب علينا ان نكون يقضين وحذرين لان العدو يبذل ما بوسعه مستخدما شتي الوسائل لضرب الثورة الاسلامية وقال انه بحول الله وقوته والسير علي خطي قائد الثورة الاسلامية ستكون الذكري الاربعين لانتصار الثورة فرصة للثبات والتحرك نحو الامام ودحر الاعداء ومؤامراتهم.

انتهي**م م** 1718

