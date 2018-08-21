لا شرعية للحظر الأمريكي الاحادي المفروض علي ايران

وأصدر الجزائري بياناً في مقر الامم المتحدة في جنيف حذّر فيه من إمكانية توسُّع نطاق الحرب الاقتصادية الاملة علي الصعيد الدولي واصفاً الحظر المفروض علي ايران بأنه لا يتسم بالانصاف وهو مضرّ.

وجاء في البيان: إنّ عدم مشروعية الحظر الامريكي المفروض علي ايران يعود الي توقيع الولايات المتحدة نفسها علي الإتفاق النووي ثم إنسحابها المفاجئ منه بعد إجماع دولي عليه وتصديقه لدي مجلس الأمن.

وأكّد البيان أنّ باقي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وجميع الشركاء الدوليين أقرّوا بعدم شرعية الحظر المفروض علي ايران مشدداً علي ضرورة أن يكون الحظر ذا خلفية وأهداف قانونية تتلاءم مع الشأن الدولي دون أن تلحق ضرراً بالمواطنين العاديين في البلد المستهدَف.

وقدّر الجزائري في بيانه للمجتمع الدولي موقفه الرافض للغطرسة الاقتصادية معرباَ عن ارتياحه للموقف الاوروبي في مواجهته لهذا الظلم عبر انتهاج سبل دبلوماسية وقانونية وحماية شركات الإتحاد الاوروبي أمام مخاطر الحظر الامريكي.

كما عبّر الجزائري في البيان عن أمله بأن ينجح المجتمع الدولي في التصدي لما يمهّد لبدء حرب اقتصادية شاملة.

انتهي** ع ج** 1718

