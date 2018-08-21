صحفي لبناني: الكلام عن ابعاد حزب الله وايران هو بروباغندا دولية ليس اكثر

الشوفي وفي حديث لوكالة انباء لجمهورية الاسلامية الايرانية يعتبر ان التطورات في سوريا انعكست انتصارا لمحور المقاومة بكل بلدانه. اما عن مسالة ابعاد ايران وحزب الله من سوريا فقد اكد الشوفي ان هذا الامر لا يتعدي البروباغندا الدولية وان روسيا تدعم قرارات لدولة السورية وخياراتها .

فيما يلي نص المقابلة كاملة:

*ارنا:هل يمكن القول ان الحرب السورية انتهت بالمعني الاستراتيجي ؟

**الشوفي: طبعا هذا القول صحيح . فمنذ اسقاط الحصار علي دير الزور ثم حسم مسالة غوطة دمشق وريف حمص الشمالي ثم الجنوب . كل هذه التطورات الميدانية هي دليل علي بدء نهاية الحرب . هذا بالاضافة الي انكفاء الدول الداعمة للمجموعات المسلحة . هذه الدول خسرت كل استثمارها السياسي والعسكري والمالي في سوريا . هناك ايضا امر في غاية الاهمية وهو تغير المزاج الشعبي السوري وخاصة اولئك الذين تم التغرير بهم والذين ادركوا في هذه المرحلة ان مشروع الجماعات المسلحة والدول الداعمة هو مشروع خاسر والرهان عليهم كان مدمرا لسوريا . الاكراد يتواصلون اليوم مع الدولة السورية والاتراك يتراجعون وكل المؤشرات تؤكد ان الاميركيين سينسحبون . والدولة السورية كما اعلن الرئيس الاسد مصرة علي تحرير كامل الاراضي .وانا اري ان المعركة الاخيرة ستكون في ادلب .

*ارنا:هل هذا الانتصار ينسحب علي محور المقاومة ؟

**الشوفي: للاجابة علي هذا السؤال لا بد من استرجاع الاهداف التي اريد تحقيقها من الحرب علي سوريا. كما بات معلوماً فان سوريا شكلت حجر الزاوية في عقد المقاومة وهي الحاضنة لكل حركات المقاومة في المنطقة . كان المطلوب هو كسر العامود الفقري لمحور لمقاومة وقطع خط امداد السلاح واستبدال النظام السوري بنظام نظام يوقع سلاما مع العدو الاسرائيلي .اليوم كل هذه الاهداف سقطت واسرائيل تحذر من ان الرئيس الاسد سيعود اقوي مما كان والجيش السوري يعيد بناء قواته البرية . فشل الاهداف الاساسية للحرب علي سوريا ينعكس ايجابا علي محور المقاومة وكل دوله من لبنان الي فلسطين والعراق وايران .

*ارنا:هل يمكن ان تشرح لنا اكثر كيفية انعكاس هذا الانتصار علي دول المحور ؟

**الشوفي: في لبنان مثلا لا يمكن فصل نتائج الانتخابات التي ادت الي انتصار الاطراف المؤيدة لمحور المقاومة لولا الانتصار في سوريا . لان اللبنانيين الذين اعطو اصواتهم لفريق المقاومة ما كانوا لينتهجوا هذا الخيار لولا انتصار سوريا . اما في فلسطين فان القوي المقاومة الرافضة لصفقة القرن والتي يعتبر محور المقاومة حاضنتها السياسية ، هذه القوي ما كانت قادرة علي الصمود لولا انتصار سوريا . كذلك الامر في العراق . الوضع في العراق كان سيذهب الي الخيار السيء لو تم اسقاط سوريا . اليوم يمكن القول ان الجسر الذي ربط طهران وبغداد ودمشق وبيروت وغزة والذي خيضت الحرب من اجل اسقاطه عاد بقوة . لقد جرت محاولات جدية وخطيرة لاقامة اقليم علي الحدود اللبنانية السورية ليفصل هذا الطريق ويقطعه .

*ارنا:علي الرغم من انتصار محور المقاومة الا ان هناك محاولات لابعاد ايران وحزب الله عن سوريا . هل هذه المحاولات يمكن ان تتحقق؟

**الشوفي: ان الايرانيين وحزب الله اتوا الي سوريا لدعم الدولة السورية ومكافحة الارهاب فيها . وهذا الامر كان مؤثرا في الميدان من خلال تقديم المعونات اللوجستية والعسكرية والاستشارية . الكلام عن ابعاد حزب الله وايران هو عبارة عن بروباغندا دولية ليس اكثر . القرار الفعلي تتخذه الدولة السورية والرئيس الاسد اعلن ان سوريا لا تزال بحاجة لتواجد ايران وحزب الله .وهنا اود ان اشير الي ان سوريا لا تنظر الي حزب الله او المستشارين الايرانيين علي انهم جسم غريب هم جزء من الجيش السوري ويعملون وفق عقيدة عسكرية واحدة . وانا اعتقد ان اسرائيل او اميركا لا يستطيعون فرض اي امر علي سوريا . والتجارب التاريخية تثبت انهم لم يستطيعوا فرض استمرارية احتلال بيروت ولم يستطيعوا فرض شروطهم في الجنوب اللبناني .

ولكن الجديد هو الموقف الروسي الذي يتم الرهان عليه من اجل ابعاد حزب الله وايران ؟

الموقف الروسي هو موقف مؤيد للدولة السورية وخياراتها وانا شخصيا سمعت من كبار المسؤولين الروس تأكيدهم ان ايران هي حليف استراتيجي لروسيا وحجم تقاطع المصالح بين البلدين اكبر من المنطقة ويمتد ليصل الي كل اوراسيا وشرق اسيا وهناك تفاهم وتبادل ادوار بين البلدين علي الساحة الدولية . لذلك انا اعتبر ان الرهان علي ضغوط روسية لابعاد حزب الله والايرانيين هو رهان غير واقعي وغير موجود .

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