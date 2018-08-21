هنية: أي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية

طهران/21اب/اغسطس/ارنا- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام مشهد جديد علي صعيد حصار غزة والذي مضي عليه أكثر من 13 عاما.

وأكد هنية خلال خطبة عيد الأضحي المبارك، في ساحة السرايا وسط غزة، أن غزة في طريقها لإنهاء الحصار الظالم عنها 'وهي ثمرة صمودكم ومقاومتكم'.
وشدد رئيس حماس أن إنهاء الحصار وأي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية، قائلاً: 'الحصار أصبح يترنح في هذه المرحلة، فقد وضعت غزة نفسها بقوة علي كافة الأصعدة بفعل مسيرات العودة الكبري'.
وأوضح أن 'ذلك يتم بتفاهم وطني وشبكة أمان عربية لوضع الضمانات اللازمة'، مؤكدا في الوقت نفسه أن ورقة الضمانة الأقوي هي المقاومة.
وأضاف: 'قراءتنا للمشهد الفلسطيني والعربي والدولي تحمل الكثير من الخير، وعيدنا يحمل البشريات رغم المؤامرات، ونشهد موت سريري لأعنف هجمة علي قضيتنا فيما يسمي (صفقة القرن)'.
وتابع: 'نحن نسير لإنهاء الحصار الظالم والعقوبات الانتقامية عن قطاع غزة، ولن يكون ذلك مرتبطا بما يسمي 'صفقة القرن' أو الفصل بين غزة والضفة، ولن نتخلي عن الثوابت والبندقية'.
وجدد حديثه أن 'هناك خير قادم ونحن قاب قوسين من طي صفحة هذا الحصار الظالم بعز عزيز أو ذل ذليل، وسنسير اليوم بدون تردد لأننا قيادة تتحمل المسؤولية عن شعبها وقضيتها ولن نلتفت لكل أولئك الذين يريدون إبقاء غزة في هذا الحصار الظالم، وتحت سيف العقوبات'.
ونبه إلي أن الشعب الفلسطيني يطوي مرحلة التيه السياسي بسقوط 'صفقة القرن' وانتهاء مسار المفاوضات والخروج من ذيول اتفاقيات أوسلو التي 'لم يبق منها سوي التعاون الأمني مع الاحتلال'.
وطالب هنية السلطة الفلسطينية بوقف التعاون الأمني في الضفة والقدس المحتلتين، ووقف ملاحقة المقاومة.
وحول الحراك الذي يشهده قطاع غزة، أكد هنية وجود حراك ومفاوضات برعاية مصرية ومتابعة أممية وعربية، مشيرا لبحث وفود حماس مسارات أولها الحوار الداخلي الفلسطيني للتوافق علي رؤية جامعة للمصالحة وحماية الحقوق والثوابت.
وقال: ' المسار الثاني هو الحوار الذي جري بين فصائلنا وبين الأشقاء المصريين علي معالم هذه المرحلة، وكنا نبحث في ملفات أهمها المصالحة التي نتمسك بها، ولا بد أولا من رفع العقوبات المفروضة من السلطة علي القطاع'.
وشدد علي ضرورة تطبيق الاتفاقيات الموقعة عام 2011 ونذهب لتحقيق حكومة وحدة ومجلس وطني توحيدي، ونذهب للانتخابات العامة بمشاركة كافة الفلسطينيين بالداخل والخارج.
ووجّه هنيّة التحية للأسري في سجون الاحتلال، قائلا: 'نقول لأسرانا أننا عملنا وما زلنا نعمل بكلّ قوّة لكسر قيدكم ولن نترككم في غياهب السجون، ومن تمكّن من انتزاع حرية إخوانكم من قبل قادر علي انتزاع حريتكم'.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
انتهي**1110 ** 1718



برچسب ها

سياسي

هنيه

غزه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هنية: أي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية

معظم المشاهدات

جماعة علماء العراق تجدد موقفها الداعم لايران

جماعة علماء العراق تجدد موقفها الداعم لايران

مستشار رئاسي عراقي: معصوم سيدعو البرلمان الجديد الي الانعقاد بعد عيد الاضحي

مستشار رئاسي عراقي: معصوم سيدعو البرلمان الجديد الي الانعقاد بعد عيد الاضحي

الإتفاق النووي سيستمر حتي دون تواجد الولايات المتحدة

ظريف في لقاء مع قناة سي ان ان:

الإتفاق النووي سيستمر حتي دون تواجد الولايات المتحدة

زنغنة: شركة توتال غادرت ايران رسميا

زنغنة: شركة توتال غادرت ايران رسميا

اوزبكستان ترغب بالإنضمام للطريق الدولي الذي يبدا من جنوب ايران

اوزبكستان ترغب بالإنضمام للطريق الدولي الذي يبدا من جنوب ايران

أحدث الأخبار

مسؤول برلماني يعلن عن اجتماع مرتقب علي مستوي خبراء الخارجية لمناقشة اتفاقية بحر قزوين

نظرا لتصريحات ظريف خلال اجتماع لجنة الامن القومي النيابية؛

مسؤول برلماني يعلن عن اجتماع مرتقب علي مستوي خبراء الخارجية لمناقشة اتفاقية بحر قزوين

تدبير وبصيرة الشعب يكفلان ديمومة الثورة في ذكراها الاربعين

وزير الثقافة و الارشاد الاسلامي:

تدبير وبصيرة الشعب يكفلان ديمومة الثورة في ذكراها الاربعين

لا شرعية للحظر الأمريكي الاحادي المفروض علي ايران

مقرر حقوق الانسان للامم المتحدة:

لا شرعية للحظر الأمريكي الاحادي المفروض علي ايران

صحفي لبناني: الكلام عن ابعاد حزب الله وايران هو بروباغندا دولية ليس اكثر

في حديث خاص لـ'ارنا':

صحفي لبناني: الكلام عن ابعاد حزب الله وايران هو بروباغندا دولية ليس اكثر

هنية: أي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية

هنية: أي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية

موضوعات مرتبط