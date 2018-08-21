هنية: أي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية

وأكد هنية خلال خطبة عيد الأضحي المبارك، في ساحة السرايا وسط غزة، أن غزة في طريقها لإنهاء الحصار الظالم عنها 'وهي ثمرة صمودكم ومقاومتكم'.

وشدد رئيس حماس أن إنهاء الحصار وأي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية، قائلاً: 'الحصار أصبح يترنح في هذه المرحلة، فقد وضعت غزة نفسها بقوة علي كافة الأصعدة بفعل مسيرات العودة الكبري'.

وأوضح أن 'ذلك يتم بتفاهم وطني وشبكة أمان عربية لوضع الضمانات اللازمة'، مؤكدا في الوقت نفسه أن ورقة الضمانة الأقوي هي المقاومة.

وأضاف: 'قراءتنا للمشهد الفلسطيني والعربي والدولي تحمل الكثير من الخير، وعيدنا يحمل البشريات رغم المؤامرات، ونشهد موت سريري لأعنف هجمة علي قضيتنا فيما يسمي (صفقة القرن)'.

وتابع: 'نحن نسير لإنهاء الحصار الظالم والعقوبات الانتقامية عن قطاع غزة، ولن يكون ذلك مرتبطا بما يسمي 'صفقة القرن' أو الفصل بين غزة والضفة، ولن نتخلي عن الثوابت والبندقية'.

وجدد حديثه أن 'هناك خير قادم ونحن قاب قوسين من طي صفحة هذا الحصار الظالم بعز عزيز أو ذل ذليل، وسنسير اليوم بدون تردد لأننا قيادة تتحمل المسؤولية عن شعبها وقضيتها ولن نلتفت لكل أولئك الذين يريدون إبقاء غزة في هذا الحصار الظالم، وتحت سيف العقوبات'.

ونبه إلي أن الشعب الفلسطيني يطوي مرحلة التيه السياسي بسقوط 'صفقة القرن' وانتهاء مسار المفاوضات والخروج من ذيول اتفاقيات أوسلو التي 'لم يبق منها سوي التعاون الأمني مع الاحتلال'.

وطالب هنية السلطة الفلسطينية بوقف التعاون الأمني في الضفة والقدس المحتلتين، ووقف ملاحقة المقاومة.

وحول الحراك الذي يشهده قطاع غزة، أكد هنية وجود حراك ومفاوضات برعاية مصرية ومتابعة أممية وعربية، مشيرا لبحث وفود حماس مسارات أولها الحوار الداخلي الفلسطيني للتوافق علي رؤية جامعة للمصالحة وحماية الحقوق والثوابت.

وقال: ' المسار الثاني هو الحوار الذي جري بين فصائلنا وبين الأشقاء المصريين علي معالم هذه المرحلة، وكنا نبحث في ملفات أهمها المصالحة التي نتمسك بها، ولا بد أولا من رفع العقوبات المفروضة من السلطة علي القطاع'.

وشدد علي ضرورة تطبيق الاتفاقيات الموقعة عام 2011 ونذهب لتحقيق حكومة وحدة ومجلس وطني توحيدي، ونذهب للانتخابات العامة بمشاركة كافة الفلسطينيين بالداخل والخارج.

ووجّه هنيّة التحية للأسري في سجون الاحتلال، قائلا: 'نقول لأسرانا أننا عملنا وما زلنا نعمل بكلّ قوّة لكسر قيدكم ولن نترككم في غياهب السجون، ومن تمكّن من انتزاع حرية إخوانكم من قبل قادر علي انتزاع حريتكم'.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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