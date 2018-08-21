عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصي

طهران/21اب/اغسطس/ارنا- اقام عشرات آلاف المصلين، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحي المبارك في المسجد الأقصي، بالرغم من القيود الأمنية والتضييقات الإدارية التي فرضتها قوات الاحتلال، والتي منعت خلالها فئات عديدة من الصلاة في الحرم القدسي.

وقدم المصلون من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 48، وعدد قليل من الضفة الغربية المحتلة، رغم القيود المفروضة عليهم.
كما أدت جماهير المقدسيين صلاة العيد علي مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصي المبارك بأمر من الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه ومن المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليومية.
وعلت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام عيد الأضحي المبارك، وسط حشود كبيرة من المصلين. وغصت باحات المسجد الأقصي وأروقته وسطح قبة الصخرة وتحت الأشجار، وعمّت أجواء من الفرحة والتفاؤل بين صفوف المصلين، وقدموا التهاني لبعضهم البعض بعد انتهاء خطبة العيد.
وركّز خطيب الأقصي خلال خطبة العيد علي مستجدات المسجد الأقصي وأحكام الأضحية والتعاون والتسامح وزيارة الأقارب في العيد.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
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عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصي

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