عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصي

وقدم المصلون من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 48، وعدد قليل من الضفة الغربية المحتلة، رغم القيود المفروضة عليهم.

كما أدت جماهير المقدسيين صلاة العيد علي مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصي المبارك بأمر من الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه ومن المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليومية.

وعلت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام عيد الأضحي المبارك، وسط حشود كبيرة من المصلين. وغصت باحات المسجد الأقصي وأروقته وسطح قبة الصخرة وتحت الأشجار، وعمّت أجواء من الفرحة والتفاؤل بين صفوف المصلين، وقدموا التهاني لبعضهم البعض بعد انتهاء خطبة العيد.

وركّز خطيب الأقصي خلال خطبة العيد علي مستجدات المسجد الأقصي وأحكام الأضحية والتعاون والتسامح وزيارة الأقارب في العيد.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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