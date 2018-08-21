خاص 'إرنا':

عجزُ المنظومة الدولية عن ردع 'إسرائيل' ضاعف الانتهاكات بحق الفلسطيني

غزة/21 آب/أغسطس/إرنا-لم تُحرك الأمم المتحدة ساكناً حيال التحريض الصهيوني عليها ، في أعقاب رفض المقترحات التي ساقها سكرتير المنظمة الدولية 'أنطونيو غوتيريس' قبل أيام لحماية الفلسطينيين في الأراض المحتلة عام 1967.

وأثار هذا العجز الأممي حفيظة أوساط ، و مرجعيات حقوقية ، معتبرة إياه محفزاً للكيان الغاصب لمواصلة انتهاكاته الموصوفة.
وفي الإطار، قلل مدير مركز 'الميزان' لحقوق الانسان عصام يونس من جدوي مقترحات 'غوتيريس' الأربعة ، و التي جاءت بناء علي طلب من الجمعية العامة.
وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'يونس'، :'إن ما طرحه المسؤول الأممي الرفيع غير كاف ، وليس بمقدوره تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين'.
وأضاف، 'هذا الجسم الهام و الكبير في العام يتحمل مسؤولية كبيرة لجهة إعمال آليات الاحتكام بالقانون الدولي، وللأسف الآليات معطلة فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي'.
ونبّه الحقوقي إلي أهمية التأكيد علي قواعد المحاسبة ، و إنهاء الاحتلال ، و ليس فقط التعامل مع ما يجري وفق منظور الأزمات الطارئة.
ومن جهته، رأي مدير مكتب 'مسارات' للدراسات الاستراتيجية في غزة د. صلاح عبد العاطي أن التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية بحاجة لمراجعة جدية ، و سريعة.
وأوضح 'عبد العاطي'، أن تلك التحركات ، و المتصلة بملاحقة قادة الاحتلال علي جرائمهم المستمرة تتم من دون استراتيجية ، الأمر الذي يجعلها غير فاعلة.
وأردف قائلاً، :'لم يعد هناك شك في أن المنظومة الدولية باتت عاجزة عن توفير الحماية للفلسطينيين'.
وطالب في ختام حديثه بالعمل علي عقد مؤتمر في إطار الأمم المتحدة ، من أجل تحقيق هذه الحماية التي تكفلها كل المواثيق ، و الأعراف الإنسانية، علماً بأن العالم استجاب في مرات سابقة لنداءات شعوب أخري بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلي أن حكومة الكيان و أذرعها المختلفة تحارب أي صوت ينتقد السياسات الفاشية الممارسة تجاه الفلسطينيين منذ ما يزيد علي سبعة عقود.
ولا تستثني هذه المحاربة حتي اليساريين 'الإسرائيليين' أو بعض الشخصيات اليهودية المناهضة للصهيونية.
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عجزُ المنظومة الدولية عن ردع

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