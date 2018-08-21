حمايه وحدة اراضي البلاد هي مهمة الجيش الاساسية

واضاف الادميرال سياري اليوم الثلاثاء خلال مراسم تخريج دفعه من طلبة الكلية العسكرية ومتوجها اليهم: انكم ستذهبون الي مدينة نوشهر(شمال) لتأدية القسم بحضور القائد العام للقوات المسلحة تلك المراسم التي ستقوم بتغطيتها معظم وكالات الانباء العالمية وستنقل اخبار قدراتنا الدفاعية فأن النظام والانسجام والقوة والاعتماء علي الذات التي تتمتعون بها انتم الطلبة سينقل الي العالم وسيعرف العالم قوه الردع لدينا.

واشار سياري الي الاسلحة والعتاد الذي يمتلكه الجيش ومن انها متطورة ومصنوعة وفق احدث التكنولوجيا وقال انه يجب علينا تطوير علومنا العسكرية كي نستطيع التصنيع و مواكبة احدث صناعات الاسلحة والعتاد .

وتابع انه لا يمكن مقارنة ما يملكة الجيش من اسلحة وعتاد اليوم مع ماكانت عليه ايران بداية انتصار الثورة وايام الدفاع المقدس.

انتهي**م م** 1718

