ايران تشارك في منافسات كأس العالم للروبوتات في المكسيك

و بدأت المنافسات في 16اب/اغسطس الجاري و استمرت اربعة ايام و شاركت فيها 193 فريقا من 186 دولة في العالم .

وضم الفريق الايراني خمسة اشخاص خاضوا ثماني منافسات فازوا في خمس منها فيما توج الفريق الروماني بلقب بطولة هذه المنافسات.

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