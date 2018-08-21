ايران تشارك في منافسات كأس العالم للروبوتات في المكسيك

طهران/21اب/اغسطس/ارنا- شارك الفريق الايراني للروبوتات في منافسات كأس العالم 'للروبوتات 2018' في المكسيك .

و بدأت المنافسات في 16اب/اغسطس الجاري و استمرت اربعة ايام و شاركت فيها 193 فريقا من 186 دولة في العالم .
وضم الفريق الايراني خمسة اشخاص خاضوا ثماني منافسات فازوا في خمس منها فيما توج الفريق الروماني بلقب بطولة هذه المنافسات.
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ايران تشارك في منافسات كأس العالم للروبوتات في المكسيك

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