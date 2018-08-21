روحانی: الشعب الإیرانی یتعاطی ویتعامل مع العالم

طهران/ 21 آب / اغسطس/ ارنا -وصف رئیس الجمهوریة، الإیرانیین بأنهم أهل للتعامل والتعاطی ومساندة الآخرین، وقال: لو كنا من الدول المعتدیة، كان من الممكن أن نستغل الأوضاع عندما تفكك الاتحاد السوفییتی، لكن كنا من بین أوائل الدول التی أعترفت رسمیا بالدول التی استقلت إذن نحن أهل التعاطي والتعامل مع العالم.

واشار الرئیس حسن روحانی الیوم الثلاثاء فی مراسم إحیاء الذكري السنویة للصناعة الدفاعیة: كنا من بین أوائل الدول التی اعترفت بجیراننا، لذلك نحن أمة مسالمة وتتعاطي مع الاخرین وتساندهم.
وتابع : لقد تطوعنا ووقفنا ضد الارهاب ولعبنا دورا هاما للغایة فی تطهیر المنطقة من خطر الارهابیین خلال السنوات القلیلة الماضیة.
واكد الرئیس روحانی إن استعداد إیران الدفاعی لا یعنی الدعوة الي الحرب، بل یعنی الدعوة الي السلام الدائم .
وأضاف: لقد علمنا التاریخ، أنه إذا لم نكن أقویاء وصامدین، فسنهزم.
وقال أیضاً إن تجربة هذه السنوات، أظهرت أننا لم نعتدی علي أی احد، منوها الي هجوم صدام علي الكویت، وقال إن العراق اعتدي علي إیران علي مدي ثمانی سنوات ، ومن ثم غزا الكویت بعد سنتین إلي ثلاث سنوات، كان بامكاننا استثمار هذا الامر لصالحنا والحاق الهزیمة بالعراق، لكننا لم نفعل ذلك.
واشار روحانی: حتي أولئك الذین اعتدوا علینا لمدة ثمانی سنوات كانوا مطمئنین وواثقین جدا بایمان ونجابة الشعب الإیرانی بحیث أرسلوا بعض منشآتهم العسكریة إلي إیران، وحتي بعض قواتهم لجأت إلي هذا البلد، وكثیر من ابناء الشعبین العراقی والكویتی اختاروا إیران للاقامة فیها.
واكد رئیس الجمهوریة أن جهوزیتنا العسكریة لیست للحرب، بل الاستعداد لاقامة سلام دائم والحفاظ علیه. عندما نقول إن الشعب الإیرانی مستعد للدفاع والتضحیة عن نفسه، فإنه یرید الحفاظ علي السلام الدائم. عدم الاستعداد والقدرة الكافیة بمثابة استقبال الدخول فی الحرب، وفی المقابل فان تعزیز القوة الدفاعیة یعنی حفظ السلام .
وقال رئیس المجلس الأعلي للأمن القومی: إذا لم تكن القدرة الدفاعیة للبلاد، رادعة، فهذا ضوء أخضر للآخرین من أجل النظر بطمع للبلاد.
الردع بمعني أن العدو سیضع فی حساباته إن قوة البلاد وقدراتها مكلفة للغایة لشن عدوان محتمل .
وأضاف روحانی إن كل جهودنا ونفقاتنا لتحسین القدرات الدفاعیة للبلاد هی منع فرض الحرب والعدوان المكلف علي بلادنا.
وشدد علي أن كل شخص فی كل جزء من القطاعات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة الي القطاع العسكری، یجب أن یتصرف بطریقة، للحفاظ علي أمن شعبنا وبلدنا وكرامته وقدراته، وهذا رهن بتحسین قدرات الدفاع والردع فی البلاد.
وأضاف الرئیس روحانی: الیوم، الدول المحیطة بنا تحاول فی الظاهر من أجل الحفاظ علي أمنها الخاص. وقال : إنهم یشترون الأسلحة بأغلي سعر، ولا یمكنهم استخدام هذه الأسلحة بأنفسهم بشكل كامل، وعلیهم توظیف مستشارین أجانب لاستخدام هذه الأسلحة، مضیفا أنهم یفعلون ذلك بتكالیف باهضة للغایة. یعتمد شراء هذه الأسلحة علي التبعیة للدول التی تزودهم بالاسلحة وتلبیة مطالبها.
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روحانی: الشعب الإیرانی یتعاطی ویتعامل مع العالم

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