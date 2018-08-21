نقل المیاه من بحر عمان الي شرقی البلاد .. ضرورة ملحّة

وكان وزیر الطاقة 'رضا اردكانیان' قد صرح فی ملتقي وطنی عقد مطلع الشهر الحالی بعنوان 'تحدیات المیاه فی شرق البلاد.. ودور الشعب والاجراءات الحكومیة'، قائلا ان الوزارة تتابع بجدیة موضوع نقل المیاه من بحر عمان الي المناطق الشرقیة فی ایران وتحلیة هذه المیاه.

واشار اردكانیان الي انه لا یمكن عقد الامل علي میاه الامطار لمعالجة معضلة الجفاف لدي بعض المدن فی محافظة سیستان وبلوجستان وذلك نظرا لشحة هذه الامطار وبالتالی انخفاض منسوب المیاه فی تلك المناطق.

وفی سیاق متصل، یري 'محمد علایی' وهو مدیر عام شؤون المیاه الاقلیمیة فی محافظة خراسان الرضویة (شمال شرق)، ان مشروع نقل المیاه من بحر عمان الي المحافظات الشرقیة الایرانیة بما یشمل سیستان وبلوجستان وخراسان الجنوبیة وخراسان الرضویة، یشكل ضرورة ماسة لمكافحة الجفاف وشحة المیاه فی هذه المناطق.

واعرب علایی عن توقعه بان یبلغ منسوب المیاه فی غضون العقدین القادمین لدي المحافظات الشرقیة الثلاث ملیارا واحدا و750ملیون متر مكعب؛ وتابع انه مع احتساب الطاقات الانتاجیة للمیاه فی هذه المناطق یقدر بان یبلغ حجم الجفاف لدي المحافظات الشرقیة 940 ملیون متر المكعب.

واكد المسؤول فی محافظة خراسان الرضویة ان معالجة هذه المعضلة مرهونة بنقل المیاه من مناطق اخري ومنها بحر عمان؛ لافتا الي ان الدراسات الاولیة لهذا المشروع انجزت بواسطة 'مؤسسة المیاه الاقلیمیة' فی خراسان الرضویة وعلیه سیتم تنفیذ المشروع من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص.

وافاد علایی ان طول شبكة نقل المیاه، بحسب الدراسات ذات الصلة، من بحر عمان الي المناطق الشرقیة یبلغ نحو الف و600 كلم؛ مبینا انه هذه المیاه ستكون صالحة للشرب، كما سیتم استخدامها للاغراض الصناعیة.

ونوّه مدیر عام شؤون المیاه الاقلیمیة فی محافظة خراسان الرضویة، الي انجاز عملیات وضع الاجهزة والمعدات الخاصة بنقل هذه المیاه فی مساحة 300 هكتارا داخل بحر عمان.

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