تحويل إيران إلي بورصة إنتاج الامصال واللقاحات

واضاف محمود حجتي اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح المبني الجديد لإنتاج الأمصال العلاجية في مؤسسة رازي للأبحاث في كرج (غرب طهران) : يحتاج العالم اليوم إلي توفير إنتاج الامصال واللقاحات .

وقال إن الطلب علي هذا القطاع آخذ في الازدياد يوما بعد يوم، بحيث إن حدود المعرفة هي الآن حدود توفير الامصال واللقاحات في العالم.

وأكد حجتي أنه ينبغي الدفع أكثر وأكثر لإنتاج اللقاحات والأمصال، وقال إن الأنشطة تتم بشكل جيد في هذه المؤسسة.

وأضاف إن الطلب العالمي يتزايد اليوم، وإن حاجة الدول المجاورة في مجال اللقاحات للماشية والدواجن تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا أن إنتاج اللقاح في مؤسسة رازي مع تلبية الاحتياجات المحلية يمكن أيضا أن يلبي احتياجات المنطقة.

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