وزير الجهاد الزراعي:

تحويل إيران إلي بورصة إنتاج الامصال واللقاحات

كرج/ 21 آب/ اغسطس/ ارنا - في إشارة إلي قدرات وامكانيات مؤسسة رازي لبحوث الامصال واللقاحات، قال وزير الجهاد الزراعي، إنه باستخدام هذه القدرات، وبالتركيز علي هذه المؤسسة، يمكن تحويل البلاد إلي بورصة إنتاج الامصال واللقاحات العلاجية في المنطقة .

واضاف محمود حجتي اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح المبني الجديد لإنتاج الأمصال العلاجية في مؤسسة رازي للأبحاث في كرج (غرب طهران) : يحتاج العالم اليوم إلي توفير إنتاج الامصال واللقاحات .
وقال إن الطلب علي هذا القطاع آخذ في الازدياد يوما بعد يوم، بحيث إن حدود المعرفة هي الآن حدود توفير الامصال واللقاحات في العالم.
وأكد حجتي أنه ينبغي الدفع أكثر وأكثر لإنتاج اللقاحات والأمصال، وقال إن الأنشطة تتم بشكل جيد في هذه المؤسسة.
وأضاف إن الطلب العالمي يتزايد اليوم، وإن حاجة الدول المجاورة في مجال اللقاحات للماشية والدواجن تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا أن إنتاج اللقاح في مؤسسة رازي مع تلبية الاحتياجات المحلية يمكن أيضا أن يلبي احتياجات المنطقة.
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تحويل إيران إلي بورصة إنتاج الامصال واللقاحات

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