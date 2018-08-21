الإفتاء المصرية: ذبح الأضاحي في الشوارع من السيئات

طهران/21اب/اغسطس/ارنا- حذرت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الإثنين، من ذبح أضاحي العيد في الشوارع العامة وترك مخلفاتها، معتبرة ذلك من 'السيئات العظام'.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحفية 'الأهرام' المملوكة للدولة، عن دار الإفتاء قولها، إن 'هذا العمل (ذبح الأضاحي بالشوارع العامة وترك مخلفاتها) هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام، لأن فيه إيذاء للناس، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين'.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات المحلية بمحافظات مصر علي رفض ذبح الأضاحي في الشوارع العامة، معلنة عن غرامات مالية فورية طيلة الأيام الماضية، وفق إعلام محلي.
ومن أبرز التحذيرات ما أصدرته محافظة القاهرة مؤخرًا، من حظر ذبح أضاحي عيد الأضحي في شوارع العاصمة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي 'حفاظًا علي نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلي عدم تلويث البيئة'، كما قررت فرض غرامة مالية 5 آلاف جنيه مصري ( نحو 280 دولاراً)، وهو مبلغ يتجاوز متوسط الأجر الشهري بالبلاد.
فيما قال حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيطري (حكومي)، إنه 'تم التنسيق مع المحليات لفتح المجازر دون مقابل مجانًا للجماهير طوال أيام عيد الأضحي، لتشجيعهم علي الذبح في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ علي صحتهم والحد من التلوث'.
وأوضح الجعويني، في تصريحات متلفزة أمس الأحد، أن هناك 479 مجزرًا للحيوانات في مصر، منها 462 مجزرًا حكومي تابع للمحليات.
ويقبل المصريون علي ذبح الأضاحي بالشوارع وسط مظاهر احتفائية، فيما تفتح السلطات المصرية مجازر رسمية للذبح، وعادة ما تكون في هذه الأيام بالمجان.
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الإفتاء المصرية: ذبح الأضاحي في الشوارع من السيئات

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