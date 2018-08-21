حماية أمن زوار الأربعين من قبل 20 ألف من قوات الشرطة

واضاف العميد 'محسن فتحي زاده'، في اجتماع مشترك مع محافظ ومسؤولي الشؤون الأمنية في مقر محافظة خوزستان (جنوب غرب) إنه بالتعاون مع الشعب والسلطات، فإن حركة مرور الزوار الحسيني تمت بأمن كامل .

وأضاف أن إقرار الأمن لزوار الأربعين الحسيني مبعث فخر واعتزاز للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من المسؤولين في الداخل وإن الحكومة العراقية ثمن عمل السلطات المعنية بهذا الشان.

علماً إن محافظة خوزستان بوجود معبرين حدودين جذابه وشلمجه، تستضيف كل عام في ايام الاربعين الحسيني اواخر شهر صفر أكثر من مليون زائر يتوافدون الي العراق لزيارة العتبات المقدسة.

انتهي** 2344

