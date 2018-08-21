وفد من فولغوغراد الروسية يزور محافظة مازندران

وافاد مراسل ارنا ان الوفد الذي يرأسه محافظ فولغوغراد 'اندري ايوانوويج بوجاروف' سيقوم خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا بزيارة المنطقة الاقتصاديه الخاصة في ميناء امير اباد وكذلك سيكون للوفد لقاء مع رجال الاعمال في المحافظة و الاجتماع بمحافظ مازندران والتوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مختلف المجالات بين فولغوغراد ومازندران.

وهذا هو الوفد الثاني من فولغوغراد الروسية الذي يزور محافظة مازندران خلال العام الحالي .

ويقول المسؤولون في مازندران ان محافظتهم بامكانها تصدير مختلف المحاصيل الزراعية وانواع اللحوم الي فولغوغراد و في المقابل استيراد الحبوب وحبوب الصويا والزيوت النباتية منها.

وتقع مدينة فولغوغراد جنوب غرب روسيا وتعد ملونين و700 الف نسمة وتبلغ مساحتها 113 الف كيلومتر مربع.

انتهي**م م** 1718

