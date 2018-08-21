تحليق اولي مقاتلة ايرانية تحمل تسمية «كوثر»

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة التابع لوزارة الدفاع تم تصنيع هذه الطائرة محلياً بمشاركة متخصصين وخبراء من منظمةُ الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع ومنظمات تابعة لقوة الجيش الايراني الجوية والجامعات والشركات القائمة علي المعرفة وقامت «كوثر» بتحلية سماء ايران بتحليقها اليوم في الأجواء الايرانية لتكون حارساً أميناً للدفاع عن الوطن.

وإضافة الي منظومة اويونيك ومنظومة التحكم الذكي باطلاق الصواريخ من الجيل الرابع تم تزويد «كوثر» بكفاءة قتالية عند المراوغة في الجو ومنظومات ميكانيكية وهيدروليكية وشاشات عرض رقمية متعددة الوسائط وحاسوب لتقييم بالستي للصواريخ ومنظومة (HUD) التي تساعد الطيار علي التدقيق في الإستهداف وإصابة الهدف فضلاً عن تزويدها برادار متطور متعدد الاغراض كاشف للأهداف والصواريخ الموجهة ضد الطائرة يُضاف الي جميع ذلك أجهزة إتصالات موجية مستقلة ومنظومة خارطة ذكية متنقلة.

وتُعتبر ايران من قلائل الدول التي تتمتع بتقنية تصميم وتصنيع مقاتلات ذات منظومة اويونيك ومنظومة التحكم الذكي بإطلاق الصواريخ المتطورة من الجيل الرابع.

هذا وسيتم انتاج أعداد من هذه المقاتلة علي فئتين، فئة «كوثر» ذات قمرة لطيار واحد و«كوثر» ذات قمرتين لطيارين.

انتهي** ع ج** 1837

