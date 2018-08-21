الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحي المبارك في رحاب جامع الروضة بدمشق

وأدي الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من كبار المسؤولين في الحزب والدولة وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين مؤتمين بالشيخ خضر شحرور مدير أوقاف ريف دمشق.

وألقي الشيخ شحرور خطبة العيد أكد فيها أن عيد الأضحي يرمز لكل معاني التضحية والفداء والإيمان وأن أبا الأنبياء سيدنا ابراهيم ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام كانا المثل الأعلي في مواجهة الابتلاءات بالصبر والعزيمة والإرادة والإيمان .

وأضاف الشيخ شحرور إن العيد هو إيماء لحدث خالد في تاريخ الأمة، فها هو الفرح بالعيد وفرح النصر الذي لطالما انتظره السوريون فسورية انتصرت بحكمة قائدها وبفضل تضحيات جيشها العربي السوري البطل ودم شهدائها وثبات شعبها الذي وقف شامخاً في وجه الأعاصير وسورية انتصرت لأنها علي الحق رافعة لراية الإيمان والعروبة والإسلام.

وقال الشيخ شحرور: “نعم يا سيادة الرئيس لقد قدت السفينة إلي بر الأمان والسلام بحكمة واقتدار وكنت الربان الماهر فسر علي بركة الله والشعب من ورائك يداً بيد لبناء مجد سورية.

ولهج شحرور بالدعاء إلي الله تعالي بأن يحفظ سورية وأهلها وينصر جيشها الباسل ويرحم شهداءها ويشفي جرحاها وأن يوفق الرئيس لما فيه مصلحة وخير البلاد والعباد والنجاح والفلاح لهذه الأمة.

المصدر: سانا

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