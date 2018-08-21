الحكومة والبرلمان اليابانيان يسعيان الي تطوير العلاقات مع إيران

وأكد 'كواتشي هاجي أودا' خلال لقائه اليوم الثلاثاء السفير الايراني في طوكيو 'مرتضي رحماني موحد'، علي إن البرلمان الياباني علي استعداد لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات التشريعية والصحة والعلاج وغيرها من المجالات .

وأضاف: بالنظر إلي أن العام القادم يوافق الذكري التسعين للعلاقات الثنائية بين البلدين، سنعمل علي توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي اليابان إلي العلاقات الودية بين البلدين و الاحتفال بالذكري التسعين للعلاقات الرسمية في العام المقبل، مؤكدا علي تطوير التعاون خاصة في المجالات البرلمانية.

وأشار 'مرتضي رحماني موحد'، إلي التقدم وتعميق العلاقات بين البلدين علي مدي العقود الأربعة الماضية، منوها الي إن اليابان دولة مهمة ومحترمة من وجهة نظر الشعب والحكومة الإيرانية.

و أعرب السفير الإيراني في اليابان، عن أمله في أن يلعب البرلمان الياباني دورا فعالا في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في العلاقات بين البلدين.

وبدأ 'مرتضي رحماني موحد'، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، مهامه الرسمية في 24 يونيو بتقديم نسخة من أوراق اعتماده إلي وكيل وزير الخارجية الياباني ' تاكه او آكيبا'.

انتهي** 2344

