ايرانية تتقلد الفضية في الووشو في فرع تالو

وأفاد مراسل وكالة إرنا اليوم الثلاثاء بأنّ زهراء كياني كانت قد حصلت يوم الأحد علي 9.70 نقطة في فرع «جين شو» من لعبة الووشو واستطاعت اليوم الثلاثاء الحصول علي 9.71 نقطة في فرع «تالو» من هذه اللعبة وبذلك نجحت في إحراز المركز الثاني في المنافسات وتقلدت الميدالية الفضية للدورة الثامنة عشرة لمسابقات آسيا 2018.

وسبقتها لاعبة صينية في المركز الاول وتلتها لاعبة فيتنامية في المركز الثالث.

وكانت زهراء كياني قد حصلت علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات فئات سنية مختلفة سابقاً علي المستوي العالمي.

انتهي** ع ج** 1837

