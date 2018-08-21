الجماعات الارهابية وشبه الارهابية تعتبر ايران العدو الاول لها

وخلال لقاء أجرته صحيفة «ايران» مع الوزير أضاف فضلي بأنّ أحد منجزات الحكومة يتمثل في توفير الأمن الذي بات مناهضو الثورة والأعداء ومن يريدون الإخلال بأمن المجتمع يسعون الي إستهدافه مشيراً الي صعوبة مهام الحفاظ علي الأمن في بلد مثل ايران ذات الموقع الجغرافي المميز ودول جوار غير مستقرة تشهد دوماً أحداثاً.

ولفت وزير الداخلية الايراني الي تحوُّل لغة الجماعات الارهابية من اللغة المزدوجة الي الشفافة التي بأت عبرها تصرّح جهاراً بأنّ ايران هي الهدف الاول لها خاصة بعد دخول مستشاري ايران الي سوريا والعراق بطلب من حكومتي البلدين لتقديم دعم انساني وسياسي ودعائي لهما الأمر الذي جعل هذه الجماعات تزداد غيظاً وغضباً.

وأفاد فضلي بأنّ هذه الجماعات المعادية لايران بدأت تعلن في الآونة الأخيرة مراراً عن إيفادها قوات وعناصر منظمة ومدربة الي الداخل الايراني ما جعل البلاد تواجه يومياً قضايا في حدودها خاصة الحدود الشرقية.

وإعتبر فضلي بأنّ الجماعات التكفيرية والارهابية من داعش وبيجاك وجيش الاسلام وماشابهها تحاول بشتي الطرق القيام بعمليات داخل الاراضي الايرانية تستهدف بها المواطنين موضحاً بأنّ مآل هذه العمليات دائماً كان إمّا هزيمة لحقت بها أو فراراً لعناصرها.

وأكّد الوزير علي الدعم السعودي الامريكي في ظل الظروف الراهنة الاقليمية والدولية لهذه الجماعات بكل صراحة وشفافية حيث باتت تزوّدها بالعتاد وتدربها وتمولها وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية ضد ايران.

وقال فضلي: إننا بفضل معرفتنا والمامنا بالمنطقة والتعاون الاستخباري الشعبي والنفوذ المعنوي لايران بين أوساط الجماعات الاسلامية الموالية للجمهورية الاسلامية الايرانية كرّسنا جميع جهودنا لمنع أيّ تسرُّب أمني أو خرق إلّا ذلك الذي حدث في مبني مجلس الشوري الاسلامي.

وتطرّق وزير الداخلية الايراني خلال اللقاء الي توظيف الارهابيين، عمليات تهريب البشر والوقود والمخدرات لتمويل المهام التي تنوي القيام بها مصرحاً بأنّ عناصر الأمن الايراني حالت دون نجاحها في بلوغ غاياتها مستنكراً أفعال زمرة المنافقين التي لم تنجح في تجنيد أفراد لها في الداخل حتي بعدد أصابع اليدين عازياً ذلك الي معرفة المواطن الايراني لنوايا هذه الزمرة الشريرة.

انتهي** ع ج** 1837

