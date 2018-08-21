رئیس المجلس السیاسی الاعلي الیمنی یؤكد علي مواجهة المشروع الأمریكی الصهیونی

وأفاد الرئیس المشاط 'أنه وصلنا الیوم إلي قدرات ممیزة ونوعیة فی التصنیع الحربی مثلت عامل ردع استراتیجی، مشیرا الي أن الصمود المشرف والانطلاق الكبیر إلي جبهات العزة والشرف للدفاع عن الأرض والعرض هو الموقف الصائب.

وأكد أن دعم القاعدة وداعش وتمكینهم من السیطرة علي أجزاء من الأرض سیاسة ممنهجة اتخذها العدوان منذ البدایة، مبینا بأن أمریكا هی الراعی الرئیسی لهذا العدوان وصاحبة القرار الأول والأخیر فیه.

ولفت إلي أن علي الجمیع استیعاب خطورة وشراسة الحرب الاقتصادیة التی یحاول العدو من خلالها تركیع شعبنا، مؤكدا علي الجهات الرسمیة المختصة ضرورة بذل اقصي الجهود للحد من آثار الحرب الاقتصادیة.

ودعا الرئیس المشاط أبناء الشعب إلي التحلی بروح المسؤولیة وتعزیز التكافل الاجتماعی ورعایة الاسر الأشد فقراً.

وقال: 'من المؤسف أن من یصف نفسه بخادم الحرمین استغل شعائر الله للكسب السیاسی والتفریق بین أبناء الأمة'.

وتابع أنه یجب تقدیم الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطینی المقاوم فی مواجهة الاحتلال الصهیونی.

المصدر: المسیرة نت

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