واحد بالمائة من الطلبة الجامعيين الايرانيين يدرسون في الخارج

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الاثنين علي هامش اجتماع المجلس الاداري بمحافظة جهارمحال وبختياري (غرب)، قال ستاري، انه وفيما يتعلق بقضية هجرة النخب التي يجري الحديث حولها مرارا ومن خلال دراسة الاحصائيات السنوية والحائزين علي مراتب متقدمة في الامتحانات الوزارية العامة والاولمبيادات العلمية، يتبين بان الاعداد تختلف عن بعض الادعاءات في هذا المجال (هجرة العقول).

وتابع قائلا، ان عدد الطلبة الجامعيين الايرانيين الدارسين في الخارج يعتبر واطئا قياسا للمعدل العالمي ولكن علي اي حال ينبغي تشجيع الطلبة علي الدراسة في الداخل.

واوضح مساعد رئيس الجمهورية بان عدد الطلبة الجامعيين الايرانيين في بداية الثورة كان 170 الفا في الداخل و 100 الف في الخارج من ضمنهم 56 الفا في اميركا.

وقال، ان عدد الطلبة الجامعيين الان يبلغ اكثر من 4.5 مليون في الداخل و 48 الفا في الخارج، اي ان عدد الداخل بلغ 25 ضعفا فيما بلغ عدد الخارج اقل من النصف.

انتهي ** 2342

