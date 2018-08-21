في ختام منافسات اليوم الثاني..

ايران في المركز السادس بـ 8 ميداليات ملونة في الآسياد

جاكرتا / 21 اب /اغسطس /ارنا-
حصلت البعثة الرياضية الايرانية علي 8 ميداليات ملونة في ختام منافسات يوم امس الاثنين وهو اليوم الثاني لدورة الالعاب الاسيوية الثامنة عشرة 'آسياد 2018' لتحل في المركز السادس في جدول الترتيب.

والميداليات التي حصات عليها ايران كانت 3 ذهبية و2 فضية و 3 برونزية.
وتقلد الذهبية المصارعون حسن يزداني (86 كغم) وعلي رضا كريمي (97 كغم) وبرويز هادي (125 كغم).
ونال الفضية كل من كوروش بختيار ومرجان سلحشوري في التايكواندو (بومسي).
فيما احرز البرونزية كل من رضا اطري في المصارعة الحرة وزن 57 كغم وفرزان عاشور زادة في التايكواندو وعلي باكدامن في المبارزة.
وفي ختام اليوم الثاني تصدرت الصين الدول المشاركة برصيد 36 ميدالية وبعدها اليابان بـ 30 ميدالية ومن ثم كوريا بـ 24 ميدالية وتاتي ايران في المركز السادس برصيد 8 ميداليات.
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ايران في المركز السادس بـ 8 ميداليات ملونة في الآسياد

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