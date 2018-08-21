السعودیة والامارات سارعتا فی طریق النفاق والخیانة خدمة لامیركا والكیان الصهیونی

وهنأ السید الحوثی امس الاثنین الشعب الیمنی والأمة الإسلامیة بحلول عید الأضحي المبارك.

وقال السید عبدالملك فی تهنئته: 'مناسبة عید الأضحي المبارك خلّدت للبشریة أرقي درسٍ فی التسلیم التام لأمر الله تعالي وإیثار طاعته'.

وأوضح السید عبدالملك بالقول: 'نحتاج إلي التعلم من قصة النبی إبراهیم والنبی إسماعیل علیهما السلام كیف نُؤْثر طاعةَ الله علي رغباتنا'.

وأكد أن الأمة فی مرحلة لا بدّ من التضحیة وإلّا ساقها المنافقون بالإغراء أو الترهیب لتضحّی خدمة لأعدائها، مشیرا إلي أنه بِتَحَرُّرِ الإرادة تنال الأمة الحریة فی حیاتها ومواقفها وقراراتها.

ولفت السید الحوثی إلي أن أسرَ الشهداء والمجاهدین تجسِّد من جدید عطاء خلیل الله إبراهیم.

وبین أن الیمنیین الصادقین نجحوا بتوفیق الله أمام اختبار الموقف والولاء وذلك أصدق تجل لانتمائهم الإیمانی، مشیرا إلي الخیبة والخسران والخذلان لكل المتخاذلین والمتربصین والمثبطین الموعودین من الله تعالي بالعذاب.

وصرح السید الحوثی بان النظامین السعودی والإماراتی هما ممن سارعوا فی طریق النفاق والخیانة خدمة لأمریكا وإسرائیل.

ودعا السید عبدالملك بدر الدین الحوثی للشعب الیمنی وأحرار الأمة بالتأیید والنصر ولحجاج بیت الله الحرام بالحفظ والعودة إلي أهالیهم بالخیر والعافیة.

انتهي ** 2342

