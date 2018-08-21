جماعة علماء العراق تجدد موقفها الداعم لايران

واشاد رئيس جماعة علماء العراق، الشيخ خالد الملا، في كلمة له بوقفة علمائية تضامنية مع الشعب الايراني، الاحد، اورد الموقع الالكتروني لصوت الجالية العراقية مقتطفات منها، اشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قضايا الأمة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، معتبراً 'أن أيران هي جدار الصد الأول والذخيرة لمعسكر الممانعة، ومبعث فخر لكل شرفائها'.

واكد الشيخ خلال الوقفة العلمائية التضامنية، 'إن جماعة علماء العراق تنطلق من ثوابت الإنتصار لكل الشعوب المظلومة أينما تكون، فهي لطالما وقفت مع الشعب العراقي في محنته يوم إنهارت المؤسسة العسكرية وأجتاح داعش ثلثي البلاد، وكذلك حين أدار بعض المسؤولين ظهورهم للمواطنين، كانت السباقة في رفع لواء الإنتصار للمواطن.

واشار رئيس جماعة علماء العراق الي ان الجماعة لديها ثوابت في دعم القضايا العادلة في كل انحاء العالم، قائلا 'علي الصعيد الخارجي كنا مع الشعب السوري في محنته، ومع الأتراك في أزمتهم، بل وحتي مع الصين وكل الشعوب أينما تكون هناك مظلومية تستحق وقفة نساءل عليها يوم الدين، واليوم الشعب الإيراني يدفع ضريبة فادحة لمواقفه المسؤولة من قضايا الأمة وقيادة المعسكر المناوئ لقوي الشر في العالم بقيادة الصهاينة'.

ودعا الشيخ الملا الي 'أن يكون لعلماء الأمة مواقف أكثر وضوحاً وقوة وتوحداً إزاء كل القضايا التي تكاد تصيب الأمة بمقتل، سواء في الحرب أو الإقتصاد أو الثقافة أو غيرها، لأن الحرب ضروس والأمة تحتاج لرجالاتها وصوت علمائها'.

وكانت جماعة علماء العراق قد سارعت الي اعلان موقفها الرافض والمندد بالعقوبات الاقتصادية الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مباشرة بعد الشروع بتنفيذها في السادس من شهر اب-اغسطس الجاري.

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