مستشار رئاسي عراقي: معصوم سيدعو البرلمان الجديد الي الانعقاد بعد عيد الاضحي

بغداد/21 اب/اغسطس/ارنا-اكد مستشار لرئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، ان الاخير، ان الاخير سيدعو مجلس النواب الجديد الي الانعقاد بعد عطلة عيد الاضحي، التي تمتد حتي يوم الاثنين المقبل.

وقال المستشار عبد الله عليوي في تصريحات اعلامية، 'ان الرئيس معصوم ملتزم بالمدد الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، والتي تقضي بأعطاء رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة لعقد جلسة البرلمان للدورة التشريعية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة علي النتائج من قبل المحكمة الاتحادية'.
وتوقع عليوي ان يطلق الرئيس معصوم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري الدعوة الي اعضاء مجلس النواب الجديد الي عقد الجلسة الاولي مطلع الشهر المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، اول امس الاحد، مصادقتها علي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد تدقيقها جميع الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الي ذلك، كان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد دعا في وقت سابق، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الي المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد الي الانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمني المحدد دستوريا، للبدء بأجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة المقبلة'.
كما دعا العبادي، الكتل السياسية الي 'الاسراع في انجاز الاتفاق علي البرنامج الحكومي المقبل، الذي يجب ان يراعي مطالب المواطنين في كل ارجاء العراق بالعيش الآمن والكريم، وتوفير سبل النهوض بواقع العراق الاقتصادي، وتوفير افضل الخدمات للمواطنين، واطلاق عملية استثمارية واسعة النطاق لاقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية في كل القطاعات التي تهم حياة المواطنين'.
ومازالت الكتل السياسية الرئيسية التي حصلت علي المراتب المتقدمة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة (12 ايار-مايو 2018)، تخوض مفاوضات مراثونية شاقة وعسيرة من اجل تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر قبل انعقاد الجلسة الاولي لمجلس النواب الجديد، لتقوم بتقديم مرشحها لتولي منصب رئاسة الوزراء، وفقا ما نص الدستور العراقي النافذ علي ذلك.
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مستشار رئاسي عراقي: معصوم سيدعو البرلمان الجديد الي الانعقاد بعد عيد الاضحي

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