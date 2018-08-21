ايران تتوج ببطولة المصارعة الحرة في آسياد 2018

طهران / 21 اب /اغسطس /ارنا-
توج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة بكل جدارة واقتدار ببطولة اللعبة في دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقامة في اندونيسيا (آسياد 2018).

واقيمت نزالات المصارعة الحرة في دورة آسياد 2018 الاحد والاثنين حيث تقلد الميدالية الذهبية كل من حسن يزداني (86 كغم) وعلي رضا كريمي (97 كغم) وبرويز هادي (125 كغم) فيما احرز رضا اطري الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم.
وقد توجت ايران بلقب البطولة من حيث عدد الميداليات الذهبية وكذلك مجموع النقاط.
ففي وزن 86 كغم كان الفارق في المستوي كبيرا بين بطل العالم والاولمبياد حسن يزداني ومنافسيه اذ فاز عليهم بفارق واسع من النقاط ومنها فوزه في المباراة النهائية علي منافسه اللبناني 'دومينيك ميشيل ابو نادر' بنتيجة 10 -0 .
وكذلك الحال كان بالنسبة للمصارع علي رضا كريمي في وزن 97 كغم والذي فاز في المباراة النهائية علي منافسه 'محمد موسي ايف' من قرغيزيا بنتيجة 6-0.
كما تغلب المصارع برويز هادي في وزن 125 كغم بنتائج مذهلة علي منافسيه ومنها في النهائي علي 'جي وي دنغ' من الصين بنتيجة 7-0.
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ايران تتوج ببطولة المصارعة الحرة في آسياد 2018

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ايران تتوج ببطولة المصارعة الحرة في آسياد 2018

ايران تتوج ببطولة المصارعة الحرة في آسياد 2018

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