آیة الله جنتی یؤكد علي تنفیذ المادة 44 من الدستور المتعلقة بالخصخصة

طهران / 20 اب /اغسطس /ارنا-
دعا امین مجلس صیانة الدستور آیة الله احمد جنتی، مجلس الشوري الاسلامی للمراقبة الجادة والمستمرة فی تنفیذ المادة 44 من الدستور المتعلقة بالخصخصة وكیفیة تنظیم المیزانیة ونفقات وایرادات الشركات الحكومیة.

وانتقد آیة الله جنتی عدم تنفیذ المادة 44 من الدستور بصورة كاملة واضاف، انه لم یكن من المقرر ان تقوم الحكومة بجمیع الشؤون الاقتصادیة ویجب ان یكون لها الدور السیادی فقط:
واكد ضرورة ان یقوم مجلس الشوري الاسلامی ایضا بدوره فی المراقبة والاشراف الجاد لتنفیذ المادة 44 من الدستور بصورة دقیقة وان یتمكن القطاع الخاص من تدویر محرك اقتصاد البلاد بصورة افضل من ذی قبل.
واكد امین مجلس صیانة الدستور علي تنفیذ الخطط التنمیة الخمسیة فی البلاد واضاف، ان السبیل الاهم للخروج من مشاكل البلاد الراهنة هو الاهتمام الجاد والعملانی بتنفیذ خطة الاقتصاد المقاوم.
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آیة الله جنتی

المادة 44

الخصخصة

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آیة الله جنتی یؤكد علي تنفیذ المادة 44 من الدستور المتعلقة بالخصخصة

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