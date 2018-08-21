امین المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة:

الوحدة سلاح مواجهة الحرب الشاملة علي هویتنا ووجودنا

طهران / 20 اب /اغسطس /ارنا-
اكد امین المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة آیة الله محسن اراكی بان الوحدة تعد السلاح والاداة لمواجهة الحرب الشاملة علي هویتنا ووجودنا.

وفی كلمة له القاها مساء الاثنین خلال منتدي 'تلاقح الافكار لتنفیذ استراتیجیة دبلوماسیة الوحدة فی العالم الاسلامی' الثانی، قال آیة الله اراكی، ان قضیة الوحدة لیست مرتبطة فقط بفكرة ذهنیة، رغم انها كانت تطرح فی الماضی كفكرة بعیدة، الا اننا نشعر الیوم بان الوحدة هی البلسم لداء المجتمع الاسلامی ولابد من تطبیق هذا الامر عملیا.
وطرح امین المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة السؤال التالی وهو انه لماذا لا یُستفاد من طاقات العالم الاسلامی لمعالجة المشاكل الاقتصادیة، واضاف، اننا لا نعتزم ممارسة العمل الاقتصادی ولكن هذا الامر لا ینبغی ان یقتصر علي الدول الاسلامیة لان المسلمین موجودون فی جمیع انحاء العالم وبالامكان الاستفادة من الدول الصدیقة غیر المسلمة ایضا.
واكد انه یمكن الیوم الاستفادة من ارضیة الوحدة للتصدی للعدو، وتحقیق الاستفادة الاكبر من هذه الاداة.
انتهي ** 2342



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الهویة والوجود

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الوحدة سلاح مواجهة الحرب الشاملة علي هویتنا ووجودنا

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