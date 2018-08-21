بغداد لن تدع طهران لوحدها في ظروف الحظر

وأضاف الموسوي خلال الإجتماع التنسيقي للجنة المركزية للزيارة الأربعينية اليوم الإثنين، في مقر وزارة الداخلية، ان العلاقة بين العراق وإيران، 'علاقة حيوية' وهذه العلاقة تعد من الخطوط الحمراء للعراق، مشيرا بذلك الي تصريحات رئيس الجمهورية العراقي الذي أكد 'ان إيران دولة شقيقة لنا ونحن سنبقي الي جانبها بالتأكيد'.

وأكد، 'ان سلوك بلد ما (أميركا) لا يستطيع أن يؤثر علي علاقات بغداد وطهران ونحن سنبقي الي جانب طهران في ظروف الحظر بالتأكيد، خاصة وان إيران بقت الي جانب الشعب العراقي في اصعب الظروف ونحن لايمكن ان ننسي ابدا الخدمات التي قدمتها إيران الي بلدنا.

بدوره، تطرق أمين اللجنة المركزية لزيارة الأربعين 'شهريار حيدري' الي أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول إقامة مراسم زيارة الأربعين مشيرا الي إتخاذ التمهيدات اللازمة لتوقيعها من قبل وزيري داخلية البلدين وذلك بعد الزيارة المقبلة لوزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي' الي بغداد.

وأضاف، ان اعادة فتح حدود خسروي تعد من المواضيع الهامة الأخري، معربا عن أمله باعادة افتتاح هذا المنفذ الحدودي لتوافد الزوار خلال الزيارة الأربعينية خاصة وان العراق اعلن إستعداده بهذا الشأن.

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