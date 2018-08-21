ممثلو ايران وروسيا وتركيا يلتقون دي مستورا

موسكو/ 20 آب/ اغسطس- اعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الاوسط عن لقاء يجمع ممثلي ايران وروسيا وتركيا مع ستيفان دي مستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص الي سوريا في جنيف.
وقال ميخائيل بوغدانوف بحسب وكالة ايتار تاس الروسية ان اللقاء سيعقد في الفترة من 10 الي 15 ايلول-سبتمبر القادم. واوضح المسؤول الروسي 'نحن سنعمل علي مساعدة دي مستورا والتباحث معه بشان تشكيل لجنة الدستور الروسية. انتهي**س.ر
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