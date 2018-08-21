ممثلو ايران وروسيا وتركيا يلتقون دي مستورا

وقال ميخائيل بوغدانوف بحسب وكالة ايتار تاس الروسية ان اللقاء سيعقد في الفترة من 10 الي 15 ايلول-سبتمبر القادم.

واوضح المسؤول الروسي 'نحن سنعمل علي مساعدة دي مستورا والتباحث معه بشان تشكيل لجنة الدستور الروسية.

انتهي**س.ر

