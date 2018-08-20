انتهاكات المستوطنين في الضفة.. معاناة يومية في حياة الفلسطينيين

فجر اليوم الأحد أقدم مستوطنون علي إعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية في حي حبايل العرب في بلدة العيساوية بمدينة القدس.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية الغربية من البلدة حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرا، وانتقلوا إلي حي “حبايل العرب'، حيث نفذوا فعلتهم.

في الوقت ذاته، أصيب أربعة مواطنين، فجر اليوم الأحد، بجروح عقب إلقاء مستوطنين الحجارة علي مركبتهم جنوب نابلس.

وأفادت مصادر، أن مستوطنين من مستوطنة “يتسهار” المقامة علي أراضي الموطنين جنوب نابلس، ألقوا الحجارة علي المركبات المارة علي الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، ما أدي لإصابة أربعة مواطنين، وتحطيم مركبتهم.

وأوضحت المصادر أن المواطنين هم: منذر عبدالحفيظ موسي، وابناه محمد وطارق، ومحمد صالح عوض، من سكان طولكرم، وقد جري نقلهم لمستشفي رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج.



جمعيات يهودية داعمة

من جهتها، دعت جماعات يهودية منضوية في إطار ما يسمي بـ'اتحاد منظمات الهيكل' أنصارها من المستوطنين إلي المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية، اليوم الأحد، في المسجد الأقصي، والجهر بصلوات التوبة اليهودية 'سليخوت'، معتبرة 'أنه زمانها ووقتها قد حان في الأقصي.

وتنوي جماعات الهيكل ببرنامجها المتطرف الذي أعلنته تنفيذ هذه الصلاة داخل الأقصي خلال فترة الاقتحامات اليوم الأحد.

وفي السياق كشف اللثام عن حديث للسفير الأمريكي في لقاء له الأسبوع الماضي قال فيه 'لا سبب لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيّة.

وجاءت تصريحات فريدمان خلال لقائه مجموعة من الزوار الإسرائيليين والفلسطينيين في مكتبه بمدينة القدس، منهم عضو الكنيست عن حزب الليكود، المستوطن يهودا غليك، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب الخليل، ورجل الأعمال الفلسطيني، محمّد ناصر.

وقال عضو الكنيست غليك إن فريدمان ترك عندهم انطباعًا أنه “سئم من برامج الإخلاء”، ونقل عنه قوله “إنه يجب إيجاد وجهات نظر جديدة”.

وللمفارقة، فإنه في اليوم ذاته الذي جري فيه اللقاء، حذّرت الإدارة الأميركية من أن الخطة الأميركية لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيترك “الطرفين غير راضين”.

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